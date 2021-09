Restano ancora pochi giorni per partecipare al bando per l’assegnazione di 100 borse di studio a studenti delle scuole medie e superiori. A erogarle sarà l’ISMA (Istituti di Santa Maria in Aquiro) di Roma, l’Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP) fondata nel 1936.

ISMA infatti fornisce servizi socio-sanitari ai minori e agli anziani che versano in condizioni di emarginazione e di disagio psico-fisico e sociale. In questo filone di interventi s’inserisce l’iniziativa che illustriamo in questa sede.

Presentiamo allora i passaggi chiave del bando, che prevede fino a 1.000 euro di borsa di studio per 100 studenti meritevoli e con questo ISEE.

Stanziamento e ripartizione delle borse di studio

Lo stanziamento complessivo delle 100 borse di studio è pari a 75mila euro, ed è così ripartito:

n. 50 borse di studio, ognuna del valore di 500 euro, andranno a favore degli studenti delle scuole medie;

n. 50 sussidi, ognuno del valore di 1.000 euro, andranno a beneficio degli studenti degli Istituti superiori.

Soggetti ammessi al bando e requisiti

Passiamo adesso ai requisiti di partecipazione previsti dal bando (articolo 3). Al riguardo, gli studenti interessati devono:

avere la residenza nella città metropolitana di Roma Capitale;

appartenere a famiglie che versino in condizioni economiche disagiate. In particolare si richiede un reddito ISEE non superiore a 24mila euro;

essere avviati con profitto agli studi, con un punteggio medio compreso tra i 7/10 e i 10/10 o con una votazione di maturità superiore a 70/100.

aver frequentato per l’anno scolastico (A.S.) 2020/’21 il corso di studi interessato dalla borsa di studio.

Infine, il bando precisa che ogni nucleo familiare potrà inoltrare domanda solo per uno dei ragazzi ivi presente, per entrambi i cicli scolastici.

Domanda di partecipazione alle 100 borse di studio

Sintetizziamo adesso la documentazione (art. 7) che dovrà corredare la domanda di partecipazione al bando.

Occorre anzitutto una dichiarazione ISEE familiare in corso di validità e il certificato congiunto di stato di famiglia e residenza. Servirà inoltre una copia del documento d’identità e del codice fiscale dello studente, se maggiorenne, o del genitore/tutore.

Inoltre serviranno le attestazioni scolastiche che accertino il non essere in ritardo con la carriera scolastica per più di un anno. Allo stesso tempo serviranno quelle attestanti il profitto e la valutazione riportata nell’A.S. 2020/’21, e tutti gli altri eventuali titoli di merito scolastico.

Fino a 1.000 euro di borsa di studio per 100 studenti meritevoli e con questo ISEE

La domanda di partecipazione al concorso va inviata in busta chiusa presso la sede operativa ISMA, indicata all’articolo 6 del bando.

L’istanza potrà essere consegnata a mano dalle 10.00 alle 12.00 di ogni giorno feriale, all’Ufficio Protocollo ISMA, oppure tramite raccomandata a/r. Sul plico trasmesso dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “Borse di studio anno 2021”, pena l’esclusione.

Il termine ultimo per la presentazione è fissato per le ore 12.00 di giovedì 30 settembre.

Infine, per eventuali dubbi e/o casistiche particolari si invitano i Lettori interessati a prendere visione integrale del bando.

