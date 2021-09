Tra gli Enti del territorio che stanno riservando sostegni economici agli studenti in difficoltà, spiccano diverse Camere di Commercio (CCIAA). Da maggio in poi, infatti, è andato crescendo il numero degli Enti camerali che si sono prodigati al riguardo.

Illustriamo i passaggi chiave del bando appena pubblicato dalla CCIAA di Bologna. Un’iniziativa che mette a disposizione sussidi a studenti in difficoltà economiche a causa del Covid 19. Anticipiamo solo che non è previsto nessun esame da sostenere per partecipare al bando da 92 borse di studio fino a 2.000 euro cadauna.

Chi sono i destinatari delle 92 borse di studio fino a 2.000 euro cadauna

L’Ente camerale ha stanziato 133.600 euro (grazie al contributo di 33.333 euro di Unioncamere) a beneficio degli studenti appartenenti alle categorie fragili. L’obiettivo è quello di alleggerire il peso economico dello studio sul bilancio familiare.

Questi sussidi sono destinati a:

studenti universitari regolarmente iscritti (o immatricolati) all’A.A. 2020/’21. Ad essi il bando riserva 50 borse di studio, ognuna del valore di 2.000 euro;

studenti frequentanti corsi ITS (Istituto Tecnico Superiore) per l’A.S. 2020/’21, finalizzati a conseguire il diploma di Tecnico Superiore. Ad essi sono invece riservati i restanti 42 sussidi, ognuno del valore di 800 euro.

A tutti è invece è richiesta la condizione di disagio economico, tale per cui la continuazione degli studi risulti a rischio. Le motivazioni possono essere una delle tre fattispecie:

perdita o sospensione dell’attività lavorativa (nel 2020) di uno dei genitori, lavoratore autonomo o titolare di ditta individuale con sede nella città metropolitana di Bologna;

perdita di fatturato (il 30% nell’anno 2020 sul 2019) dell’attività lavorativa del genitore lavoratore autonomo o titolare di ditta individuale, con sede a Bologna;

decesso di un genitore causa Covid 19, lavoratore autonomo o titolare di ditta individuale, con sede nella città metropolitana di Bologna.

Uno sguardo ai requisiti per la partecipazione

I partecipanti devono ritrovarsi nelle condizioni di disagio economico, come sopra specificato. In aggiunta ad esso, gli universitari devono possedere tutti i requisiti di seguito elencati:

iscrizione all’A.A. 2020/’21 ad uno di questi corsi: laurea, laurea magistrale, anche a ciclo unico, incluse le lauree di alta formazione artistica e musicale;

non aver superato i 30 anni di età;

la residenza nella città metropolitana di Bologna;

avere un ISEE familiare inferiore o pari a 25mila euro;

Invece gli studenti frequentanti i corsi ITS devono possedere tutti i seguenti requisiti, sempre in aggiunta a quello del disagio economico:

iscrizione a un corso ITS per l’anno 2020/’21;

gli stessi limiti di età, ISEE e residenza richiesti agli universitari.

Il bando, infine, precisa che le borse di studio saranno erogate prioritariamente alle studentesse sia universitarie che degli Istituti Tecnici.

Nessun esame da sostenere per partecipare al bando da 92 borse di studio fino a 2.000 euro

La domanda andrà compilata secondo il modello predisposto dall’Ente camerale. Tra i documenti da allegare ci sono l’autocertificazione e la documentazione con il dettaglio della propria situazione di disagio (allegato 2).

La domanda andrà inviata esclusivamente via PEC, a partire da ieri e fino alle ore 13.00 di mercoledì 29 settembre.

