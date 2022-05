Quando andiamo al supermercato cerchiamo di fare una spesa completa e che ci permetta di non trovarci mai sprovvisti di ingredienti. Per questo motivo, insieme a frutta e verdura di stagione ed altri prodotti freschi, acquistiamo anche prodotti a lunga scadenza. I prodotti in scatola sono quasi sempre di lunga conservazione e possono risolvere facilmente pranzi e cene. Tra gli alimenti che non mancano mai in una casa c’è il tonno in scatola. Quando abbiamo poco tempo e voglia di cucinare, questo prodotto può esserci di grande aiuto. Il tonno in scatola è un prodotto molto versatile da utilizzare in cucina ed oggi vogliamo consigliare 3 ricette veloci e ricche di gusto. Con il tonno e pochi altri ingredienti possiamo portare a tavola pietanze economiche e sfiziose.

Come usare il tonno in scatola per preparare 3 gustose ricette salva cena in forno e in padella spendendo pochi soldi

Bastano 10 minuti per preparare una golosa e cremosissima pasta al tonno. Occorrono 300 g di pasta, 150 g di tonno sott’olio, 200 g di formaggio spalmabile e 50 g di olive. Per finire, sale e pepe. Dopo aver fatto sgocciolare il tonno, riempiamo d’acqua una pentola, saliamo e portiamola a bollore. Intanto, tagliamo in modo grossolano le olive ed uniamole al tonno e al formaggio spalmabile. Amalgamiamo per bene il tutto e facciamo cuocere la pasta. Non appena sarà al dente, aggiungiamola al condimento in padella unendo un mestolo della sua acqua di cottura, saliamo e pepiamo. Quando sarà tutto ben amalgamato, potremo impiattare.

Cestini con insalata, tonno e peperoni

Questi cestini sono un perfetto antipasto da servire per fare un figurone. Ci serviranno un rotolo di pasta sfoglia, 200 g di tonno in scatola, 80 g di olive e 20 g di capperi. Useremo anche un peperone rosso ed uno giallo, 100 g di rucola, 50 millilitri d’olio, 2 cucchiai di aceto, 1 cucchiaio di miele e sale. Rimuoviamo semi e filamenti dai peperoni e tagliamoli a pezzetti. Facciamoli rosolare con un filo d’olio, sale e lasciamo cuocere per 10 minuti. Uniamo il miele e l’aceto, lasciamo addensare e spegniamo la fiamma. Preriscaldiamo il forno e ricaviamo dei cerchi di sfoglia usando delle cocotte. Rivestiamo le cocotte con la sfoglia e facciamola dorare per 20 minuti nel forno. Uniamo il tonno sgocciolato con i capperi e le olive. Farciamo le sfoglie con la rucola, il composto di tonno e completiamo i cestini aggiungendo i peperoni.

Mousse

Ecco come usare il tonno in scatola per preparare una deliziosa mousse. Useremo 300 g di tonno in scatola, 100 g di formaggio spalmabile, un cucchiaino di capperi, mezzo limone e 3 filetti di acciughe. Dissaliamo i capperi passandoli sotto l’acqua corrente. Mettiamoli in un mixer unendo il succo di limone, le acciughe, il formaggio e il tonno sgocciolato. Frulliamo il tutto ed avremo ottenuto una crema perfetta per insaporire crostini di pane e tartine.

