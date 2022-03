Sono diversi gli aspetti della vita che contano veramente, ma due su tutti sono senza dubbio l’amore e il denaro. Questi due elementi quasi opposti tra loro influenzano in modo importante la vita di ogni giorno. Ecco perché spesso consultiamo l’oroscopo per saperne qualcosa di più. Le stelle possono aiutarci a vedere e a comprendere qualcosa che a volte ci sfugge. Oggi ci dedicheremo ad alcuni fortunati segni che vivranno un fine settimana glorioso in cui soldi e amore daranno moltissime gratificazioni.

Lavoro e sentimenti a gonfie vele

Il segno del Toro è davvero inarrestabile grazie all’aiuto di Giove e tutto sembra andare per il meglio. Sul fronte del lavoro, nonostante i colleghi si mostrino poco collaborativi, i Toro potranno dover svolgere anche altre mansioni. La fortuna è dalla parte dei nati sotto questo segno, che riusciranno a conquistare la fiducia del capo riuscendo brillantemente anche in compiti non previsti. Il rapporto con il partner cresce lentamente ma in modo solido e stabile. Questa serenità giova particolarmente ai Toro, che hanno costantemente bisogno di conferme.

Per il segno dei Gemelli le soddisfazioni sul piano economico non mancano. Cercando di arrivare sempre dritti all’obiettivo, il lavoro procede con linearità e senza grossi ostacoli. È un periodo davvero fortunato per i Gemelli, che anche in amore stanno vivendo una grande intesa con il partner. Poche polemiche e discussioni regalano un clima disteso che avvicinerà ancora di più la coppia. Potrebbe essere il momento migliore per sorprendere il partner con un piccolo gesto.

Fine settimana travolgente per Toro e Gemelli che insieme ad altri 2 fortunati segni zodiacali dovranno aspettarsi tanti soldi e felicità

Per quanto riguarda il lavoro, l’Ariete procede spedito, ma sempre tenendo i piedi ben piantati a terra. Con il capo c’è una buona intesa in queste settimane e qualche piccolo errore può passare inosservato senza temere conseguenze. La fiducia e l’appoggio del proprio superiore condurranno gli Ariete molto lontano. I guadagni stanno crescendo e la vita sentimentale regala gioie e soddisfazioni. Anche per i single saranno settimane ricche di occasioni e cambiamenti. I nati sotto questo segno non hanno paura di fare nuove conoscenze e tentare una nuova strada. È il momento di cogliere l’attimo.

Bilancia

Sarà un fine settimana travolgente per Toro e Gemelli, ma i Bilancia nei prossimi giorni riusciranno finalmente a dimostrare agli altri quanto valgono. Si profila all’orizzonte un nuovo inizio e i Bilancia non dovranno perdere l’occasione di affermarsi con serietà e come persone di successo. Molto più tranquilla è invece la vita sentimentale, che vede i single vivere una situazione di equilibrio ed armonia. Nuove conoscenze potrebbero condurre ad amicizie durature. Chi vive una relazione nuova invece potrebbe sentirsi insicuro, ma si tratta di una situazione passeggera.

