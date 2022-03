I papà andrebbero celebrati ogni giorno, ma in occasione della loro giornata un dolce dedicato a loro farà sicuramente piacere. Soprattutto se, invece delle solite torte, ne proviamo una che gli farà venire l’acquolina in bocca grazie alla presenza di un ingrediente davvero speciale e insolito.

Ingredienti

farina 00 225 g;

burro 225 g;

uova 4;

cacao amaro in polvere 100 g;

zucchero di canna 350 g;

lievito in polvere per dolci 16 g;

mascarpone 200 g;

formaggio spalmabile 200 g;

1 cucchiaio di miele;

birra Guinness 400 ml;

zucchero a velo 250 g.

Non solo la torta alle mele ma anche questo dolce facile e sfizioso per festeggiare i papà

Setacciamo per prima cosa la farina insieme al lievito, per poi proseguire con il cacao amaro. In un’altra ciotola, lavoriamo il burro insieme allo zucchero di canna con l’aiuto di una frusta a mano o elettrica. Quando avremo ottenuto una crema morbida, possiamo aggiungere le uova intere. Versiamole una ad una continuando a mescolare con le fruste. Poi, aggiungiamo anche gli ingredienti secchi, cioè farina, cacao e lievito.

Continuiamo a lavorare l’impasto sino a far amalgamare tutti gli ingredienti. Non ci resta che aggiungere la birra. Sarà proprio questo l’ingrediente segreto di questa torta apprezzata da tanti papà.

Versiamola a filo nella ciotola e noteremo che, continuando a lavorare il composto con le fruste, questo diventerà liscio e cremoso.

Accendiamo il forno portandolo a 180 ° in modalità statica. Foderiamo la teglia con della carta da forno oppure ungiamola con del burro per poi spolverarla con della farina.

Versiamo l’impasto e inforniamo lasciando cuocere la torta per circa un’ora. Verifichiamo la cottura con uno stecchino e lasciamo raffreddare.

Come preparare la farcitura

Per bilanciare il gusto amaro del cioccolato non c’è niente di meglio di una ricca crema per farcire o decorare la nostra torta. In una ciotola mettiamo Philadelphia e mascarpone, mescolando con l’aiuto di una frusta. Aggiungiamo lo zucchero a velo al composto e continuiamo a lavorarlo con la frusta sinché non sarà diventato morbido e spalmabile. Aggiungiamo un cucchiaio di miele e mischiamo ancora.

A questo punto, la farcitura è già pronta. Possiamo quindi decidere se spalmarla sulla superficie della torta o dividere il dolce a metà e distribuirla nel mezzo.

Non solo la torta sarà un grande successo, ma potrebbe persino diventare una dolce tradizionale per la festa del papà.

