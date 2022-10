Come avere fino a 10 euro al giorno di rimborso fino a Natale con carta Postepay

Tra le carte prepagate più diffuse sul mercato troviamo sicuramente la card Postepay dell’omonimo intermediario. Al pari di tutte le altre ricaricabili, sono utili per pagare anche senza o in sostituzione del contante, oppure per fare compere in rete. Del resto le transazioni cashless vanno sempre più aumentando, segnando di fatto l’avvento dell’era della moneta elettronica.

Nel tempo non mancano promozioni dell’intermediario tese ad approcciare alla card o comunque incentivarne l’utilizzo. In questo solco di iniziative vediamo allora come avere fino a 10 euro al giorno di rimborso pagando la carta Postepay.

Come funziona il cashback di Postepay per ottenere fino a 10 euro al giorno

L’estate scorsa (il 1° luglio) ha preso il via l’attuale programma Postepay Cashback, che si protrarrà fino al 31 dicembre. Esso prevede che il cliente aderente all’iniziativa possa avere indietro fino a 10 euro al giorno sulle compere fatte. In particolare, con almeno 10 euro di spesa nel periodo della promozione e nei punti vendita aderenti al piano, il titolare della card può ricevere:

1 euro indietro in caso di transazione con Paga con Postepay in App Eni Live e per transazioni da IP in app Postepay;

3 euro di cashback, invece, per ogni transazione con Codice Postepay e transazioni con Paga con Postepay in app Postepay da Esselunga.

Nel perimetro della promozione rientrano i pagamenti Codice Postepay presso i tabaccai punto LIS abilitati al servizio. Sono esclusi i pagamenti dei bollettini, come lo sono le transazioni con Codice Postepay presso gli sportelli dell’ufficio postale.

La visualizzazione del ristoro avviene di norma nel giro di 5 giorni dalla contabilizzazione dell’operazione sullo strumento di pagamento scelto. Ossia la Postepay prepagata o il c/c BancoPosta associato alla carta di debito Postepay. In caso di mancata scelta il rimborso avviene sulla prepagata o sul c/c BancoPosta con cui è stato saldato l’acquisto. Invece in caso di mancato accredito il cliente ha 90 giorni di tempo per chiedere chiarimenti in merito.

Vediamo come avere fino a 10 euro al giorno di rimborso fino al 31 dicembre

Il titolare della card deve scaricare o aggiornare l’app Postepay o l’app BancoPosta e associare le proprie carte prepagate e di debito Postepay. Il servizio non contempla invece l’impiego delle carte Postamat Maestro e quelle di credito BancoPosta.

Poi basta inquadrare con una delle due app di cui sopra il QR code dei punti vendita aderenti all’iniziativa. Si inserisce eventualmente l’importo dovuto e si autorizza il pagamento in app digitando il proprio Codice PosteID. Oppure lo si autorizza mediante l’impronta digitale o gli altri sistemi di riconoscimento biometrico contemplati dal proprio cellulare.

In quali punti vendita fare spesa per sfruttare la promozione

Più in generale, oggi molte famiglie e molti consumatori usano le app in generale per fare la spesa a sconto, come ad esempio le app sul cibo.

Per conoscere invece i luoghi dove recarsi per sfruttare questa promozione, basta consultare la pagina della promozione presente sul portale di Poste. Qui infatti sono indicati i negozi e i supermercati aderenti all’iniziativa, sparsi lungo lo Stivale da Nord a Sud del Paese.