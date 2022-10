Fine ottobre pazzesco per la Bilancia e altri 3 fortunati segni zodiacali

Il mese di ottobre sta per concludersi. L’autunno sta ormai avanzando a grandi passi. Questo mese era partito alla grande per 4 segni zodiacali, tra cui il Pesci, romanticissimo e molto sognatore. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa ci riservano le Stelle per questi ultimi giorni ottobrini che ci conducono per mano verso il weekend di Halloween, la festa più cupa e tenebrosa che ci sia!

Premessa generale: in questo periodo, sono favoriti i grandi cambiamenti. L’autunno è un periodo di transizione e, come tale, mette voglia di apportare qualche novità nella nostra routine. Può essere un cambio del taglio o del colore dei capelli, così come iniziare un’attività sportiva. Entriamo più nel dettaglio e vediamo quindi i segni più avvantaggiati.

Cosa porterà l’eclissi di Luna del mese di ottobre

A livello astrologico, da pochi giorni (lo scorso 22 ottobre) Venere ha incontrato il Sole. E il giorno successivo, il Sole ha fatto il suo ingresso nel segno dello Scorpione. Dopodomani, il 27 ottobre, avremo l’eclissi di Luna nuova che porterà tante novità al segno dello Scorpione, rendendolo molto energico e propositivo.

Fine ottobre pazzesco per la Bilancia, ancora tanto fortunata

L’inizio del mese di ottobre era stato molto promettente per il segno della Bilancia. I nati sotto questo segno possono continuare a stare sereni, perché pare che la fortuna continui a guardare benevola dalla loro parte. Per i bilancini, questo è un periodo propizio per realizzare sogni e progetti, perché riusciranno bene in tutti i settori della vita senza fare granché fatica. Anche l’amore va a gonfie vele, tra nuovi incontri molto fortunati e piacevoli momenti d’intesa con partner di lunga data.

I Gemelli saranno protetti da Marte

Giornate dense di soddisfazioni attendono i nati sotto il segno del Gemelli. Sul lavoro raggiungeranno grandi traguardi che potrebbero portare ad avanzamenti di carriera. Anche l’amore trionferà grazie ad un repentino risveglio della passione. Di certo, questo è un periodo piuttosto impegnativo e denso di impegni ma, come già detto, le soddisfazioni non mancheranno.

Tante soddisfazioni attendono anche il segno dell’Acquario

Buone notizie anche per gli amici dell’Acquario. Per loro, infatti, questi ultimi giorni di ottobre saranno molto favorevoli per la concretizzazione di progetti importanti, che possono riguardare il lavoro ma anche la sfera sentimentale. Questo è il momento giusto per azzardare e fare scelte importanti e, magari, anche radicali: un trasloco, un investimento di soldi, il cambio di lavoro, sposarsi o decidere di mettere in cantiere un bebè per allargare la famiglia. Ogni scelta messa in atto in questo periodo porterà a risultati migliorativi di cui non si corre il rischio di un pentimento futuro.

Con tutte queste belle prospettive, sarà quindi un fine ottobre pazzesco per la Bilancia, i Gemelli, lo Scorpione e l’Acquario.