Nuovo Bonus bollette senza ISEE e novità salvaguardia morosi

Pensioni, reddito di cittadinanza, tasse. Sono queste le priorità su cui è al lavoro il Governo Meloni. Il nuovo esecutivo da poco insediatosi è chiamato a mettere a posto diverse cose per quanto riguarda il Paese. Ma non può essere tralasciata l’emergenza economica che vivono le famiglie italiane. L’aumento del costo della vita, dai beni primari ai carburanti, è sotto gli occhi di tutti. E anche le bollette domestiche sono lì a vessare le famiglie. Per questo tra le urgenze c’è anche l’estensione del Bonus bollette. E la soluzione sarebbe proprio un nuovo Bonus bollette senza ISEE.

Cosa si prepara per le bollette col nuovo esecutivo

Aumenta il costo della corrente elettrica per famiglie e aziende, e salgono le bollette che diventano il problema dei problemi in questo periodo. Arriva l’inverno e le bollette saliranno ancora, perché sia l’elettricità che il gas, costano caro. E in inverno se ne consuma di più, come logica vuole. Aumentano perfino pellet e legna, cioè i materiali che in questi anni le famiglie hanno usato come alternativa meno costosa al metano. Questo significa che le famiglie e le imprese hanno poche opportunità di scelta e questo evidentemente il Governo lo sa. Infatti pare che si partirà proprio da provvedimenti per le famiglie. Se è vero che tra le priorità dell’esecutivo c’è un nuovo Bonus bolletta, senza però collegamento all’ISEE, è evidente che saranno le famiglie a beneficiarne.

Nuovo Bonus bollette senza ISEE e agevolazioni per chi fino ad oggi era escluso

Già il precedente esecutivo aveva introdotto l’estensione del Bonus bollette a famiglie con ISEE entro i 12.000 euro. Si era passati infatti da una soglia fino a 2.265 euro ad una fino a 12.000 euro. Con un evidente estensione di platea e potenziali nuovi beneficiari del Bonus. Effettivamente il collegamento di questo Bonus all’ISEE ne è stato sempre il limite principale. Famiglie che superando quella voglia di ISEE venivano esclusi dallo sconto sulle bollette. Pur non essendo propriamente famiglie agiate. Ecco perché l’appena nominato nuovo Ministro di Economia e Finanza Giancarlo Giorgetti, è al lavoro per potenziare questo genere di aiuti alle famiglie. In modo tale da detonare in parte questo incremento esponenziale che le bollette domestiche hanno avuto in questi ultimi mesi.

Anche i morosi dovrebbero ricevere un aiuto

Eliminare l’ISEE da questo Bonus significa davvero estendere di parecchio il vantaggio del taglio delle bollette. Molte di più le famiglie che potrebbero goderne e beneficiarne. E tra l’altro, uno sguardo da questo punto di vista è anche quello indirizzato verso le morosità. Da tempo infatti si parla di ridurre il periodo temporale a partire dal quale si passa dal mancato pagamento di una bolletta al distacco dell’utenza. Per i morosi potrebbe intervenire un periodo di salvaguardia maggiore, che dovrebbe essere nell’ordine dei sei mesi. In pratica il distacco della luce al posto di sopraggiungere in soli 40 giorni, dovrebbe arrivare solo entro 6 mesi dalla sopraggiunta morosità.

