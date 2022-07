Quando ci guardiamo allo specchio vorremmo vederci sempre belle e raggianti. In effetti, l’apparenza può incidere sulla propria autostima e far sentire più o meno adeguate. Purtroppo, spesso e volentieri i nostri sogni di gloria si infrangono contro la cruda realtà.

I difetti estetici sono in agguato e non sempre attendono il passare degli anni per saltare fuori. Per fortuna coi rimedi naturali potremmo attenuare le rughe, tra i crucci più frequenti in ogni donna. Le seguono a ruota gli occhi a effetto panda.

Per ridurre borse e occhiaie con cui in molte conviviamo non possiamo affidarci al caso. Coi tantissimi prodotti commerciali che circolano sul mercato oggigiorno, ormai non si sa più a quale affidarsi. Quindi, perché non tentare con un metodo alternativo?

Con un semplicissimo massaggio tonificante potremmo dire addio una volta per tutte a questi odiati inestetismi sotto agli occhi.

Un aiuto iniziale dalla natura

Molte di noi si affideranno all’inseparabile trucco per nascondere le occhiaie. Ma se non abbiamo tempo da perdere e cerchiamo una soluzione diversa possiamo ricorrere alla natura. Per iniziare, potremmo fare qualche impacco freddo da applicare nella zona interessata. Serviamoci di bustine di tè, fette di cetriolo o di patate, da conservare in congelatore per 20 minuti prima di utilizzarle.

Se ciò non dovesse riuscire a minimizzare il problema, potremmo affidarci al gel di aloe. È un prodotto naturale con proprietà benefiche lenitive. Basterà distribuirlo sugli inestetismi e tenerlo in posa per una notte.

Ridurre borse e occhiaie con questo massaggio da fare a casa in 5 minuti

Quello che cerchiamo per ridurre efficacemente i difetti e favorire la microcircolazione potrebbe essere un massaggio perioculare. A dispetto di quanto si creda lo si può effettuare comodamente a casa, in pochi minuti. Cominciamo esercitando una piccola pressione attorno agli occhi col palmo della mano. Con un movimento controllato, spingiamo verso le tempie.

Proseguiamo picchiettando la zona con le dita, poi massaggiamo dolcemente le tempie col pollice. Ora posizioniamo il dito appena sotto le sopracciglia e facciamo pressione per diversi secondi e più volte.

Allo stesso modo mettiamo poi l’indice al centro del contorno occhi inferiore, premendo sull’osso. Dopodiché massaggiamo con lo stesso dito l’angolo basso esterno.

Continuiamo col massaggio, questa volta usando il dito medio. Facciamo piccoli movimenti circolari sul bordo esterno in alto, premendo per diversi secondi ed eseguendo il passaggio più volte. In maniera identica, ripetiamo il procedimento sulle tempie.

A questo punto sfreghiamo velocemente le mani una contro l’altra, fino a scaldarle per bene. Usiamole per coprirci gli occhi una decina di secondi, per tre volte di fila. Terminiamo con un ultimo massaggio ripetuto sulla palpebra, a occhi chiusi.

