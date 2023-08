Finalmente cala il prezzo delle zucchine: ecco i consigli d’acquisto per la settimana della BMTI

Come di consueto anche questo venerdì la Borsa Merci Telematica Italiana, spin-off del Sistema Camerale Italiano, pubblica “la Borsa della Spesa”. La prossima settimana calerà il prezzo delle zucchine e potremo approfittare per fare scorta di fichi.

BMTI rileva, infatti, la tendenza dei prezzi all’ingrosso nelle maggiori piazze italiane. Questi trend dovrebbero poi ripercuotersi nella Grande Distribuzione. Pertanto costituisce un valido aiuto per i consumatori che di accingono a fare la spesa.

Finalmente cala il prezzo delle zucchine: approfitta per farne scorta

Secondo la “Borsa della Spesa”, il prezzo delle zucchine potrebbe diminuire al banco del supermercato. All’ingrosso il prezzo è sceso perché la quantità di prodotto disponibile è aumentata. Quest’estate infatti abbiamo sperimentato prezzi incredibili per il verde ortaggio.

A breve quindi potremo fare scorta di zucchine. Per chi volesse conservarle per l’inverno, il congelatore diventa un nostro fedele alleato. Laviamo le zucchine, togliamo le estremità e tagliamole a cubetti. Ora spargiamole su un vassoio e facciamole congelare. Congelando i cubetti singolarmente non si attaccheranno l’uno all’altro e potremo buttarli subito in padella all’occorrenza. Dopo averli congelati singolarmente, potremo raccoglierli in un sacchetto per il gelo.

I fichi sono di stagione e di buona qualità

Siamo in piena stagione per i fichi e le mele. Attenzione però a quest’ultime perché del nuovo raccolto abbiamo le Gala al momento. I prezzi grazie alla buona disponibilità sono veramente eccellenti. Si possono preparare gustose crostate settembrine con fichi e mele oppure golosi strudel con farcitura extra. Ci occorrerà un rotolo di pasta sfoglia (2,30 € circa), una scatola di amaretti da 175 grammi (1,20 €), polvere di cannella, circa 30 grammi di burro, due cucchiai di zucchero e volendo un tuorlo d’uovo.

Prendiamo due fichi e una mela e riduciamoli a cubetti piccoli. In una ciotola uniamo lo zucchero e gli amaretti finemente tritati. Ora stendiamo la sfoglia e farciamola per il lungo con il composto di frutta. Spargiamo delle noci di burro qua e là. Chiudiamo il rotolo ed inforniamo per 20 minuti a 180°. Se vogliamo dare un colore dorato allo strudel, prima di infornare potremo spennellare la sfoglia con un tuorlo d’uovo.

Attenzione alle angurie

Sempre la BMTI ci segnala che all’ingrosso c’è molta richiesta di angurie ma scarsità di prodotto e questo sta facendo riscontrare prezzi in aumento. Potremmo quindi divertirci ancora per poco con le anguriate estive. Buon rapporto qualità prezzo viene segnalato anche per le pesche nettarine, l’uva da tavola ed i mirtilli.

Fra gli ortaggi avremo ottimi prezzi e prodotti eccellenti anche per le lattughe ed i cetrioli. Anche i meloni che tanto abbiamo apprezzato con il caldo estivo stanno subendo una flessione e il rapporto qualità-prezzo è attualmente in ribasso nelle piazze mercato italiane. Non ci resta quindi che prepararci una bella insalata con i cetrioli ed i fichi tagliati a fettine. Basterà condire con un filo di olio e un pizzico di origano.

Finalmente cala il prezzo delle zucchine e potremo approfittarne per preparare alla griglia da unire alla lattuga.

