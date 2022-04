Con la primavera si riprende a viaggiare. Le lunghe e miti giornate invogliano ad andare a scoprire luoghi nuovi. Tra l’altro, tra pochissimi giorni sarà Pasqua. Poi ci saranno il 25 aprile e il 1° maggio. Una serie di festività che permette di raggruppare insieme più giorni utilizzandone solo pochi di ferie. La condizione ideale per pensare a qualche bella meta anche un po’ lontana da casa. Oltre alle capitali e alle città più rinomate, al Mondo ci sono anche luoghi davvero molto strani.

Sono mete che diventano famose proprio per la loro specifica unicità. Nelle prossime righe andremo a scoprire un posto che, per la sua particolarità, risulta quasi magico. Si tratta di un luogo naturale ed è molto vicino ad una rinomata capitale europea. Si potrebbe quindi prendere in considerazione la possibilità di trascorrere 3 o 4 giorni in questa zona. Andiamo allora a scoprire di cosa si tratta.

A pochi chilometri da una deliziosa capitale europea, la fiabesca foresta blu è perfetta per un indimenticabile weekend di primavera

Stiamo per parlare della Foresta Blu di Hallerbos. Già il nome, alquanto evocativo, è pieno di fascino. Si tratta di una estesa foresta che si trova in Belgio, vicino ad Halle, a circa mezz’ora da Bruxelles. Hallerbos è un bosco di faggi. Tuttavia, la sua peculiarità sta nella magia che avviene tra fine aprile e inizio maggio. Proprio in questo periodo dell’anno, infatti, avviene una fioritura a dir poco spettacolare.

Ogni anno, nel predetto periodo, sbocciano gli hyacinthoides non-scripta, dei piccoli fiorellini a campanella che ricoprono l’intera area del sottobosco, come un immenso tappeto. Il terreno si tinge di un bel blu-viola. Il colpo d’occhio è davvero impressionante.

Si tratta infatti di un fenomeno così inconsueto che è ben difficile da dimenticare. In inglese, questi stupendi fiorellini sono chiamati common bluebell. Nell’aspetto, ricordano molto le campanule e i giacinti. Ci si può addentrare nella Foresta Blu di Hallerbos facendo belle passeggiate a piedi, ma è anche possibile attraversare i suoi sentieri in bicicletta. I momenti migliori della giornata per visitarla, così da godere dello spettacolo migliore, sono le prime ore del giorno e il crepuscolo.

Idea di viaggio

Ovviamente, non val la pena andare fino in Belgio solo per fare una passeggiata in questa foresta (seppur splendida nella sua unicità). Organizzando un long weekend o, meglio ancora, una intera settimana, si può integrare la passeggiata nella Foresta Blu alla visita di Bruxelles. Sempre a pochi chilometri dalla capitale belga, è poi fortemente consigliata la visita a quest’altra cittadina medievale nota per i canali e i vicoli acciottolati. Infine, sconfinando in Francia, nella regione alsaziana, vale il viaggio anche una tappa in questo delizioso borgo tra colline e vigneti.

Abbiamo così scoperto un luogo magico che si trova a pochi chilometri da una deliziosa capitale europea.

Lettura consigliata

Queste piante dai fiori bianchi e rosa non sono solo in Giappone ma in Italia e regalano uno spettacolo primaverile pazzesco