La depressione è una cosa seria. Anzi, serissima. È una vera e propria patologia psichiatrica e come tale bisogna trattarla. Uscirne non è affatto facile come bere un bicchier d’acqua. Proprio per questo, adottare condotte di vita che possono scongiurarla è una buona strategia per tenere lontani i problemi.

Uno studio di recente pubblicazione indica che per combattere ed allontanare la depressione si può lavorare sulle proprie abitudini o eventualmente mantenerle. Per capire a cosa si fa riferimento, è bene seguire i diversi passaggi che spiegano il contenuto dell’approfondimento.

Una recentissima ricerca ha fatto capire come ottenere benefici

Lo studio è stato pubblicato sul Journal of the American Medical Association (Jama Network) e si intitola proprio: Associazione tra attività fisica e rischio di depressione.

Sono stati analizzati i dati di altre ricerche e questo ha portato a lavorare su un campione di 190.000 persone. Ancora una volta, è stato posto l’accento sull’importanza di non essere sedentari.

Infatti i maggiori benefici, per combattere ed allontanare la depressione, riusciva a trarli chi passava dall’inattività all’attività. Dunque, spesso basta davvero poco per fare la differenza. Ma ci sono altri dati da considerare.

Per combattere e allontanare la depressione ecco cosa si dovrebbe fare ogni giorno facendolo diventare una buona abitudine

È stato, infatti, rilevato che 2 ore e mezza di camminata veloce a settimana comportano un rischio di depressione minore del 25%. Con un impegno pari alla metà del tempo, invece, si scende fino al 18%.

Questo studio ha portato a mettere in rilievo come per combattere e allontanare la depressione potrebbero bastare anche piccoli volumi di attività fisica. Il messaggio è da inviare soprattutto a coloro i quali hanno abitudini sedentarie. Bisognerebbe che si sforzino ad essere un po’ più dinamici per allontanare i rischi.

Nelle conclusioni della ricerca si legge che sarebbe stato possibile evitare 1 caso su 9 di depressione se tutti nella popolazione avessero effettuato 2 ore e mezza di camminata veloce a settimana. Si tratta, tra l’altro, della durata di attività aerobica a livelli moderati che i Cdc consigliano, unitamente ad un allenamento che coinvolga tutte le diverse parti del sistema muscolare due volte a settimana.

E, al di là di quanto si evince da quest’ultimo studio, è abbastanza chiaro che, senza eventuali controindicazioni, scegliere di fare attività fisica rappresenti uno dei migliori presidi che un essere umano può mettere in atto per tutelare il proprio benessere.

