Finalmente una buonissima variante del tiramisù facile da preparare e perfetta per l’estate

Il tiramisù gelato è un dessert elegante e raffinato sempre pronto da servire in ogni occasione, un tocco di dolce freschezza in tavola. Questo gustosissimo dolce sarà allora la nostra arma segreta da sfoderare in ogni occasione speciale o anche semplicemente come piccolo regalo da dedicare a noi stessi. Vediamo allora assieme come possiamo finalmente preparare una buonissima variante del tiramisù facile da preparare e perfetta per l’estate.

Gli ingredienti necessari per il tiramisù gelato

L’occorrente per 8 porzioni:

a) 360 gr di savoiardi;

b) 800 gr d gelato alla crema;

c) 300 ml di caffè;

d) zucchero semolato;

e) 4 cucchiai di brandy;

f) cacao amaro;

g) zucchero a velo;

h) menta fresca.

Per prima cosa dovremo lasciare il gelato a temperatura ambiente, in modo che diventi morbido e abbastanza cremoso per essere utilizzato.

Prepariamo il caffè e lasciamolo a raffreddare, per poi unirlo allo zucchero semolato e al brandy mescolando per bene fino ad ottenere una miscela omogenea.

Inzuppiamo, a questo punto, i savoiardi nel liquido bagnando soltanto la parte superiore e distribuiamoli sul fondo di una teglia rettangolare. Ricopriamo il tutto con il gelato alla crema, livelliamo con una leccarda e aggiungiamo una spolverata di cacao amaro con il setaccio. Questo procedimento andrà ripetuto seguendo per bene l’ordine descritto fino a creare almeno tre strati o l’esaurimento degli ingredienti. Il risultato dovrà essere poi concluso con uno strato abbondante di gelato a coprire il resto del nostro tiramisù.

Trasferiamo il tiramisù nel freezer per almeno due ore e lasciamolo a riposare.

Prima di servire il nostro dolce dovremmo allora estrarlo dal freezer e aspettare un quarto d’ora circa. Fatto questo, non ci resterà che ricoprire la superficie di cacao usando un setaccio, fare lo stesso con lo zucchero a velo e, infine, decorare a piacere con la menta.

Ecco allora pronto il nostro buonissimo tiramisù gelato una ricetta fresca e gustosa per grandi e piccini

