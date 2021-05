Il tiramisù alla crema inglese è un dolce buonissimo, gustoso ed economico che si presta a tante rivisitazioni unito a salse e creme dolci. Un dessert elegante e raffinato che diventerà la nostra arma segreta alla fine di ogni pasto. In questo articolo, allora, vedremo assieme una golosa variante al cucchiaio del tiramisù, semplice da preparare e perfetta per conquistare grandi e piccini.

Gli ingredienti necessari per il tiramisù alla crema inglese

L’occorrente per 6 porzioni:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

a) 400 grammi di panna fresca da montare;

b) 200 millilitri di latte;

c) 120 grammi di zucchero semolato;

d) 6 tuorli;

e) 1 limone;

f) 12 savoiardi;

g) cacao;

h) sale.

Il procedimento

Il procedimento è davvero molto semplice. Innanzitutto, almeno un’ora prima di iniziare a cucinare, dovremmo mettere in frego un’ampia ciotola in metallo.

Una volta fatto questo, potremo iniziare a riscaldare latte e panna a bagnomaria, aggiungendoci assieme anche qualche scorza di limone. Dovremo però ricordarci di non esagerare con la temperatura, il composto infatti non dovrà mai raggiungere il punto di ebollizione.

Con una frusta, a mano o elettrica, dovremo poi mescolare i tuorli assieme allo zucchero e a un pizzico di sale. Il risultato dovrà essere un composto uniforme e cremoso, al quale aggiungeremo poi a poco a poco il latte con la panna, sempre mescolando con la frusta.

A questo punto potremo rimettere tutto il composto a cuocere a bagnomaria, mescolando continuamente, fino a quando la crema non si sarà addensata. Come nel primo passaggio dovremmo però fare attenzione a non portare il tutto ad ebollizione, pena il rovinarsi della crema.

Se si ha a portata di mano un termometro da cucina, infatti, dovremo sempre mantenere la temperatura intorno agli 82 °C e non di più.

Appena si sarà ben addensata, potremo travasarla in un’altra ciotola e lasciarla a raffreddare. Versiamo poi il tutto in 6 piccoli bicchieri e lasciamoli in frigo per circa un ora. Prima di servire basterà aggiungere i savoiardi e spolverare il tutto con del cacao setacciato.

Ecco allora che avremo una golosa variante al cucchiaio del tiramisù, semplice da preparare e perfetta per conquistare grandi e piccini.

Approfondimento

Il dolce soffice, goloso e davvero economico che illuminerà le nostre giornate più buie