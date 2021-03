Viso più rilassato e luminoso anche meno segni del tempo con la maschera a base di melanzane

Le melanzane sono ottime da mangiare è vero, ottime per la creazione della parmigiana, della caponata o di una semplice pasta con pomodoro e melanzane.

Le ricette sono infinite e chi ne è amante conosce sicuramente tutte le varianti possibili da creare per delle ricette di gusto e di successo.

Molti però non sanno che le melanzane possono essere un ottimo alleato anche in campo cosmetico e non solo culinario.

I benefici che apporta nel nostro organismo sono molteplici, tra questi citiamo il fatto che essa contrasta i radicali liberi rallentando l’invecchiamento delle cellule.

In generale la maschera a base di melanzane riesce a donare nutrimento ed idratazione alla pelle, le proprietà benefiche come abbiamo detto sono molteplici.

La maschera a base di melanzane è ideale su pelli particolarmente irritate, quando nascono piccoli sfoghi oppure se si presenta particolarmente arrossata.

Ecco come avere un viso più rilassato luminoso anche meno segni del tempo con la maschera a base di melanzane.

La maschera a base di melanzane

La melanzana è un ortaggio ricco di sali minerali, fibre, acqua e tanto altro che risulta essere un’iniezione di benessere per la nostra pelle.

Per preparare la nostra maschera abbiamo bisogno di una melanzana, puliamola accuratamente e tagliamola a dadini.

Fatto questo inseriamo il tutto in un frullatore con miele, olio di mandorle e per chi lo preferisce anche dell’olio essenziale di lavanda.

Prendiamo il composto ed applichiamolo sul nostro viso, lasciamo in posa per circa venti minuti e laviamo il viso con acqua tiepida.

Un altro modo alternativo per effettuare una maschera semplice a base di melanzana è quello di abbinarlo allo yogurt bianco.

Prendiamo la nostra melanzana, puliamola e frulliamola con dello yogurt bianco per chi lo gradisce è possibile aggiungere anche del miele.

Lasciamo in posa sempre per quindici o venti minuti e laviamo bene il viso con acqua tiepida.

Successivamente applichiamo ciò che mettiamo abitualmente sul viso per completare la beauty routine.

