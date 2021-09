Sono sempre di più gli italiani che eliminano dalle proprie spese la linea fissa telefonica. Ma, non solo per un semplice risparmio nel bilancio familiare, anche per le chiamate continue da parte dei call center. Mentre con il cellulare possiamo inibire almeno i numeri che ci hanno già chiamato, con la linea fissa e la nostra presenza sui registri telefonici, è praticamente impossibile. Ma, se per qualsiasi motivo anche familiare e di una certa importanza, non possiamo eliminare la linea fissa, esiste un modo per liberarci da questo fastidio. Finalmente svelato il metodo semplice e infallibile per evitare che i call center ci chiamino continuamente e lo vediamo in questo articolo dei nostri Esperti.

Iscrizione a un apposito sito

Per tutelare la nostra privacy sembra incredibile, eppure non basta semplicemente qualche telefonata. Se vogliamo eliminare del tutto le chiamate a tutte le ore del telemarketing, dobbiamo effettuare una iscrizione. Si chiama Registro Pubblico delle Opposizioni ed è l’ufficio preposto a preservarci dalle continue chiamate pubblicitarie. Attenzione, prima di suggerire come fare, ricordiamo di non dare poi consensi espliciti a ulteriori ricerche di mercato. Come spesso accade infatti in caratteri minuscoli e vicino alle autorizzazioni per la privacy, ci sono gli ok ai sondaggi e alle proposte commerciali.

Finalmente svelato il metodo semplice e infallibile per evitare che i call center ci chiamino continuamente

Per eliminare questa azione da parte dei venditori, possiamo utilizzare una serie di mezzi, dai più moderni a quelli tradizionali:

a mezzo raccomandata a/r;

sul web;

via fax;

tramite e-mail;

per via telefonica.

Quest’ultima è la più semplice e prevede di chiamare il numero verde 800265265, che ci darà tutte le indicazioni per procedere all’eliminazione. Ci verranno chiesti come sempre tutti i nostri dati e alla fine della telefonata ci verrà fornito un codice da unire alla nostra pratica.

Sul web e con la tradizionale raccomandata

Se preferiamo agire a mezzo web non dovremo fare altro che collegarci al sito ufficiale del Registro, entrando nell’area abbonato. Qui troveremo tutte le indicazioni e un modulo da inviare, una volta compilato con tutti i dati personali, e la richiesta di essere resi invisibili ai call center.

Se vogliamo affidarci alla classica e sempre verde raccomandata, dobbiamo comunque scaricare il modulo presente sul sito, stamparlo e inviarlo completo all’indirizzo che ci verrà consigliato, assieme alla fotocopia di un documento di identità. Allo stesso modo potremmo fare via e-mail, stampando o scansionando il modello e inviandolo poi sempre, con copia del documento di identità, all’indirizzo suggeritoci sul sito.

E a proposito di applicazioni, ecco la straordinaria applicazione per telefoni smartphone in grado di riconoscere se il cibo che stiamo per mangiare nasconde dei batteri.

Approfondimento

Se sei abituato a tenere il telefono acceso sul comodino, sappi a cosa vai incontro