Oggi spiegheremo come realizzare la deliziosa ricetta agrodolce del pollo alle prugne che conquisterà tutta la famiglia.

Ingredienti

1 chilo di fusi e cosce di pollo;

250 gr di pomodori pelati;

1 cipolla;

100 gr di prugne secche;

curcuma o curry q.b.

Preparazione del pollo alle prugne

Procediamo a rimuovere per quanto riusciamo la pelle dalle cosce e dai fusi di pollo. Mettiamo il pollo a cuocere per mezz’ora in una pentola di acqua bollente assieme a mezza cipolla e a della curcuma. Dopo mezz’ora sarà parzialmente cotto, quindi possiamo spegnere l’acqua e togliere il pollo.

Ora facciamo soffriggere in una padella la cipolla con dell’olio EVO. Aggiungiamo le spezie che preferiamo, il curry o la curcuma nel soffritto e lasciamo tostare per qualche minuto. In questo modo tireremo fuori tutto l’aroma dalle spezie. Ora possiamo aggiungere al soffritto i pomodori pelati e aggiungere sale. Aggiungiamo le prugne secche denocciolate e parzialmente tagliate a cubetti di 3-4 cm. Ora possiamo aggiungere il pollo. Lasciamo cuocere il pollo senza coprirlo in modo che evapori l’acqua dalla passata di pomodoro.

Dopo mezz’ora il pollo sarà di un bel colore dorato. Prima di spegnere il fuoco controlliamo con una forchetta che le parti interne del pollo abbiamo il colore dorato e siano cotte. Una variante della ricetta prevede di aggiungere le mandorle pelate dieci minuti prima della fine della cottura. Ora il nostro pollo è pronto per essere servito.

Ecco spiegato come realizzare la ricetta agrodolce del pollo alle prugne che conquisterà tutta la famiglia. Questa ricetta è molto semplice da realizzare e farà fare un figurone. Come contorno a questa ricetta possiamo preparare del riso Basmati, in perfetto stile orientale. Se vogliamo realizzare un’altra ricetta orientale come il pollo al curry, possiamo seguire questa ricetta qui.