Mangiare prodotti di stagione fa molto bene, sia alla salute che al portafogli. Frutta e verdura stagionale, infatti, danno il meglio di sé in fatto di proprietà nutrizionali e costano decisamente meno rispetto alle primizie.

Siamo ormai nel pieno dell’autunno. In questo periodo, dall’ortofrutta troviamo broccoli, spinaci, biete da costa, catalogna, cavolfiori, finocchi e porri. Ma anche radicchio, rape rosse, ravanelli, zucche e topinambur. Solo per citare le verdure più diffuse.

Con i ritmi frenetici che la vita quotidiana ci impone, quasi nessuno riesce a fare la spesa ogni giorno. La maggior parte delle persone va al supermercato una volta alla settimana e fa il carico di tutto ciò che serve per almeno 7/8 giorni. Indubbiamente una gran comodità che, però, nasconde qualche insidia soprattutto per frutta e verdura molto delicati e facilmente deperibili.

L’ideale sarebbe organizzarsi stabilendo un menù settimanale. Scegliere quindi di consumare i prodotti più freschi nei primissimi giorni dopo la spesa, e lasciare per ultimi quelli più resistenti. L’imprevisto però è sempre dietro l’angolo.

Facciamo un esempio pratico. Abbiamo acquistato un magnifico cespo di biete da costa e lo vogliamo cucinare proprio questa sera. Succede però che il marito ha la cena di lavoro dell’ultimo minuto oppure il figlio esce con gli amici per la pizza. Se gli imprevisti si moltiplicano e si susseguono per 2 o 3 giorni consecutivi, le nostre coste cominceranno ad afflosciarsi nel frigorifero. Un gran peccato davvero! Ma la soluzione per recuperarle esiste e la stiamo proprio per spiegare.

Biete da costa mai più appassite grazie a questo semplicissimo ed infallibile trucchetto della nonna

Prendiamo il nostro cespo di coste ed eliminiamo le foglie che presentano macchie o danni irreparabili. A questo punto, con un coltello affilato, eseguire un bel taglio alla base. Mettere in ammollo in acqua molto fredda per almeno due ore. Trascorso tale periodo, dovremmo avere le nostre biete da costa ravvivate, come se le avessimo appena colte o acquistate al mercato.

Tutto qui, davvero molto facile. E così, biete da costa mai più appassite grazie a questo semplicissimo ed infallibile trucchetto della nonna.

A questo punto, possiamo procedere con il normale lavaggio e la cottura come spiegato nella guida “Pochi sanno che per far cuocere le biete da costa alla perfezione basta questo semplice trucchetto”.

Ricordare inoltre che per mantenere il gambo della costa bello bianco, potremmo aggiungere nell’acqua di cottura qualche goccia di succo di limone.

Ricette

In genere, le biete da costa sono un ottimo contorno da gustare in semplicità. Una volta fatte bollire, e ben scolate, basterà condirle con olio, sale e limone. Per un sapore più deciso, ripassarle in padella con olio, aglio e una punta di peperoncino.

Per un primo diverso dal solito, potremmo usare le nostre biete da costa bollite per condire pasta e risotti, con una mantecatura con formaggio a scelta. Inoltre, sono ideali anche per farcire lasagne e cannelloni vegetariani al posto dei più classici spinaci. Ed infine, potrebbero essere perfette al posto della verza per realizzare una variante più delicata dei classici pizzoccheri della Valtellina.