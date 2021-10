Avere una postura corretta è molto importante, sia per una questione estetica che per la propria salute. Infatti, una postura scorretta può causare dolori e fastidi alla schiena.

Molto spesso, ad avere una postura curva sono le persone sedentarie, che trascorrono moltissime ore sedute e ferme. Eppure, esistono tante attività anche divertenti che permettono di correggere piccole brutte abitudini posturali. Continuando a leggere, vedremo quali sono alcuni degli sport migliori per la propria postura.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

In pochi sanno quali sono gli sport migliori e perfetti per migliorare la propria postura e divertirsi

Ormai si sa, fare sport regolarmente è essenziale per la salute fisica e mentale delle persone. Eppure, esistono sport più consigliati per determinate condizioni fisiche ed altri meno. Ad esempio, chi soffre di mal di schiena dovrebbe evitare la corsa e preferire la bici o il nuoto.

Allo stesso modo, esistono alcune attività preferibili per tutte quelle persone che vorrebbero migliorare la propria postura. Infatti, lo sport può aiutare a rafforzare e rendere più elastici i muscoli della schiena, contrastando alcune brutte abitudini. Ecco perché chi sta tutto il giorno fermo e in una posizione scorretta, dovrebbe almeno praticare un’attività che contrasti le posizioni scorrette assunte durante la giornata.

Continuando a leggere, vedremo quali sono questi sport.

Sport migliori

Come abbiamo visto, fare sport è importante per la postura, ma in pochi sanno quali sono gli sport migliori e perfetti per migliorare la propria postura e divertirsi:

nuoto: è uno sport completo che attiva i muscoli in tutto il corpo e che non sforza eccessivamente le articolazioni. Attenzione, però, a praticarlo correttamente per non eseguire movimenti scorretti e controproducenti;

ginnastica posturale: è la pratica più indicata per trovare la postura corretta, ma a volte può essere noiosa. Infatti, tutti gli esercizi sono studiati e pensati per migliorare la postura;

yoga e pilates: sono attività che si basano sull’equilibrio, su movimenti precisi e lenti. Perciò, insegnano a mantenere postura e movimenti sotto controllo;

camminata: l’uomo è nato per camminare, è la cosa più naturale e semplice da fare. Inoltre camminare ci spinge a mantenere una postura corretta e può quindi essere utile per star dritti.

Ecco, quindi, quali sono gli sport più indicati per migliorare la propria postura. Indipendentemente dalla scelta, comunque, sarà fondamentale praticare regolarmente lo sport scelto per vedere i risultati.

Approfondimento

Ecco quanto allenarsi alla settimana per essere sempre in salute secondo gli esperti