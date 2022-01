Con l’inizio del nuovo anno i nostri propositi, lasciati quelli vecchi alle spalle, sono alle porte. Si inizia già a pensare alle prossime vacanze estive, e magari alla famosa prova costume, che non si raggiunge nei quindici giorni prima della partenza, ma con impegno e costanza. Giustamente viviamo di obiettivi e di speranze. E un bel viaggio potrebbe essere il regalo più bello delle prossime settimane. Ecco l’ortaggio genuino che potrebbe farci ritrovare la forma fisica dopo le abbuffate delle feste con la sua proprietà antinfiammatoria. Lo vedremo cucinato in una maniera semplice, ma non per questo meno gustosa.

Pronto e adatto tutto l’anno

Ancora non tutti si dedicano a lunghe e salutari passeggiate per bruciare i grassi in eccesso. Il freddo fa paura a molti, anche se sarebbe ancora più utile per bruciare i grassi e le calorie. Basta questo errore clamoroso che in pochi conoscono quando andiamo a fare jogging per annullare tutti i benefici dell’attività. Eh sì, perché, pur essendo l’attività più semplice del Mondo, può nascondere parecchie insidie. Oltre all’attività fisica, guardando la nostra dispensa di questi mesi invernali possiamo iniziare a star meglio. Facendo affidamento sul cavolfiore, ortaggio prezioso e presente tutto l’anno sulle nostre tavole. La nostra dispensa di gennaio, ci offre un elemento che, anche se inebria la casa con un profumo non proprio gradevole, certamente aiuta il nostro organismo.

Ecco l’ortaggio genuino che potrebbe farci ritrovare la forma fisica dopo le abbuffate delle feste con la sua proprietà antinfiammatoria

Il cavolfiore avrebbe un elevato potere saziante, ma solo 30 calorie per 100 grammi di prodotto crudo, quindi sarebbe utile inserirlo in una dieta dimagrante. Indicato e consigliato dagli esperti anche in caso di diabete. Grazie alle sue proprietà nutrizionali, infatti, questo ortaggio potrebbe aiutare a tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue. Ricordiamo che parliamo di un alimento ricco anche di:

vitamina C;

minerali;

acqua;

acido folico;

fibre:

Le nostre nonne lo ritenevano valido anche per contrastare i mali di stagione. Un alimento con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, capace anche di regolare il metabolismo. Come indicato anche dallo studio collegato. Chiudiamo con una semplice ricetta light:

laviamo e tagliamo in orizzontale a fette non troppo spesse il nostro cavolfiore;

disponiamolo sulla carta da forno;

bagniamo con un goccio di olio evo, un pizzico di sale e inforniamo a 180 gradi per una mezzoretta.

