Ogni settimana l’oroscopo ci fornisce le sue previsioni in maniera precisa e puntuale. I nati sotto ciascun segno zodiacale si affidano alla buona sorte e al proprio amuleto prezioso per sperare in giorni felici. E, in effetti, per alcuni la settimana alle porte porterà un sacco di belle notizie.

Dal 24 fino al 30 gennaio finalmente la fortuna travolgerà la Vergine e altri segni di terra grazie all’influsso positivo di Marte e Mercurio benevolo.

Vergine in forma come mai prima d’ora

Anche la prossima settimana la Vergine sarà uno dei segni baciati dalla fortuna e dai pianeti amici. Il periodo positivo inizierà con una sferzata di nuova energia da investire con cura.

La prima buona notizia riguarda il cambiamento di Marte, che smetterà di voltarci le spalle e metterci i bastoni tra le ruote. Già da lunedì riotterremo le forze in cui ormai non speravamo più per fare grandi cose. Da giovedì avremo anche il favore di Mercurio e questo non potrà che avere effetti benefici sul lavoro. Aspettiamoci piacevoli cambiamenti, così come in amore, dove un incontro interessante ci attende nel weekend.

Toro fortunello ma attenzione alla Luna

Così come la Vergine anche il Toro riceverà gli impulsi positivi dei pianeti alleati. Da lunedì Marte ci favorirà e ci rimetterà in forze. Dovremo invece attendere fino a mercoledì per ricevere il sostegno di Mercurio, che influirà in ambito lavorativo. In particolare, potremmo finalmente mettere fine a un problema che ci tormentava da tempo.

L’unica pecca nelle previsioni per i nati sotto il segno del Toro riguarda l’influsso negativo della Luna. Facciamo attenzione soprattutto alle giornate di martedì e mercoledì, in cui cercherà di ostacolare i nostri piani.

Finalmente la fortuna travolgerà la Vergine e gli altri segni di terra grazie all’influsso positivo di Marte e Mercurio benevolo

L’ultimo dei segni che citiamo è forse quello che più potrebbe gioire nella settimana a venire. Il Capricorno avrà una fortuna talmente sfacciata da avere ben 3 pianeti dalla sua parte. Infatti, non solo Marte e Mercurio apriranno la strada al successo, anche Venere parteciperà alla festa.

Come si può facilmente intuire, i miglioramenti sono dietro l’angolo e un’ondata di energia e fascino ci pervaderà. A fare da ciliegina sulla torta ci penserà poi la Luna, in congiunzione nel weekend.