Il 2022 ha ormai preso piede nelle nostre vite e l’oroscopo ci delizia come sempre con le sue previsioni. Tutti sperano in qualcosa di positivo e che le stelle possano sorriderci ancora una volta. In questo senso, un segno dello zodiaco vedrà grandi soddisfazioni il prossimo mese, che porteranno gioia e buonumore.

I benefici si noteranno sia in ambito sentimentale che nella sfera professionale. Per cui, non ci resta che aspettare e scoprire se anche noi apparteniamo al segno fortunato di febbraio.

Ecco il segno che a febbraio rinascerà grazie alla protezione di ben 3 pianeti oltre al suo prezioso amuleto

Grandi novità attenderanno i nati sotto il segno del Toro a breve. Il secondo mese dell’anno si prospetta alquanto positivo e fruttifero. Infatti, dopo un 2021 avaro di soddisfazioni e con qualche complicazione di troppo, finalmente la fortuna ci accompagnerà.

Sul lavoro la nostra mente sarà molto attiva e le proposte per nuove idee e progetti non mancheranno. Da sottolineare con il pennarello le giornate del 7 e 8 febbraio, particolarmente positive. Tutto questo grazie all’appoggio di Marte e Venere.

Come se non bastasse, anche Giove benevolo ci strizzerà l’occhio il mese prossimo. Conviene approfittarne per investire in qualche attività nuova e allargare la cerchia di clienti. Peccato per Mercurio e Saturno ostili, un piccolo neo che ci provocherà qualche problemino fisico e un po’ di stanchezza.

Amore al top

Con Venere dalla nostra parte l’amore non potrà che beneficiarne. I problemi nei rapporti si risolveranno e la fiamma della passione tornerà a bruciare nella coppia. Chi desidera dei figli non potrebbe trovare momento migliore per fare un tentativo col partner.

Le giornate dell’8 e 9 febbraio saranno molto stimolanti, sia per chi è impegnato che per i single. Questi ultimi potranno incontrarsi con chi avevano interrotto il rapporto e innamorarsi nuovamente. Lasciamoci trasportare dalle emozioni e non chiudiamo il cuore al prossimo. Ecco, dunque, il segno che a febbraio rinascerà grazie alla protezione di ben 3 pianeti oltre al suo prezioso amuleto.

Il simbolo della fortuna

Ogni segno zodiacale ha dei simboli o degli oggetti portafortuna che lo accompagnano nei momenti felici o difficili della vita. Tre le gemme propiziatorie del Toro, lo smeraldo è quella più in evidenza. È il simbolo di equilibrio e armonia e stimola la maturazione interiore.

Se vogliamo attirare la fortuna possiamo indossare anche un braccialetto in rame. Il colore rappresentativo del Toro è certamente il verde, in particolare la tonalità “prato”. Il nostro amuleto d’oro si realizza principalmente con il basilico. Tuttavia, possiamo tentare anche con fiori come arancio, margherite, giacinti e rose.