Chi ha detto che il mare non possa impressionare anche d’inverno? In Italia ci sono tantissimi paesini che vale la pena di visitare in questa stagione. Sono delle piccole perle immerse in un panorama di tranquillità perfette per chi vuole rilassarsi qualche giorno.

Abbandoniamo i nostri pensieri per un attimo e il caos cittadino e immergiamoci in questi luoghi dal fascino unico. Per un weekend al mare lontano dalla città sono questi i borghi da visitare assolutamente anche in inverno.

Boccadasse

Partiamo con una perla della Liguria. Boccadasse è un borgo di rara bellezza, affacciato sul mar ligure all’interno del comune di Genova. Tra le sue mura si respira un’atmosfera di pace e relax assoluti. Passeggiando lungo le vie ci si imbatte nelle sue tipiche case color pastello arroccate l’una sull’altra. In prossimità del mare i pescatori qui possono dedicarsi ancora alla loro antica attività.

Vernazza

Difficile non pensare alle Cinque Terre quando si nomina il mare. Vernazza è un borgo variopinto in provincia di La Spezia che merita tutta la sua fama. È facile restare incantati dalle sue case coloratissime visibili inoltrandosi per le tipiche viuzze e i porticati. Facciamo una tappa alla Chiesa di Santa Margherita e all’affascinante Castello dei Doria, prima di raggiungere il suggestivo porticciolo sul mare.

Sperlonga

Nella provincia di Latina sorge lo splendido borgo di Sperlonga. Inserito nel circuito dei “Borghi più belli d’Italia” è tuttora un gioiello raro. Si chiama così per le grotte naturali che si estendono attorno al suo territorio, lungo la costa. Dalle stradine interne si possono godere scorci sul mare davvero unici. Non scordiamoci poi di visitare la spiaggia dei 300 gradini qui vicina.

Rocca San Giovanni

La bellezza di una Regione come l’Abruzzo si vede anche da paesi come Rocca San Giovanni. Anch’essa premiata dall’associazione dei “Borghi più belli d’Italia”, si erge in tutto il suo splendore in provincia di Chieti. La Costa dei Trabocchi è una cartolina incredibile che impreziosisce il panorama circostante e rende il borgo ancora più attraente. A fare da sfondo, poi, le suggestive colline di vigneti e ulivi.

Per un weekend al mare lontano dalla città sono questi i borghi da visitare assolutamente anche in inverno

In fondo alla lista ma con nulla da invidiare alle località precedenti troviamo Cefalù. Questo borgo siciliano è una nota località turistica, ma in inverno potremmo trovarla decisamente meno affollata che in alta stagione. Lasciamoci incantare dalle magnifiche stradine candide che la attraversano e circondano il Duomo e gli splendidi palazzi. Da segnalare Porta Marina, il Tempio di Diana e Palazzo Marino di epoca rinascimentale.

Approfondimento

Sembrano le Seychelles ma questa isoletta paradisiaca con calette da favola è una bellezza tutta italiana.