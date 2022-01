Le stelle hanno parlato chiaro e il nuovo anno vede trionfare il Capricorno che si accaparrerà ogni bene possibile nell’arco dei 12 mesi. Tuttavia, l’oroscopo ha qualche altro favorito.

I più noti sono il Toro e lo Scorpione ma, all’insaputa di molti, anche un altro segno è presente nella rosa dei più fortunati.

Il suo elemento è l’acqua, è sognatore, romantico e pieno di colpi di genio, un segno il cui amuleto viola sta lavorando alla grande per ottenere il favore della Dea bendata.

Curiosi di sapere qual è? Andiamo subito a scoprirlo nell’articolo di oggi.

Oltre al Capricorno nel 2022 brillerà questo segno baciato da una fortuna sfacciata a febbraio grazie a Giove e Nettuno

Rullo di tamburi per quello che è l’ultimo segno dello zodiaco e che, però, avrà un’ascesa scintillante nel 2022.

Stiamo parlando dei Pesci e questo appena iniziato è proprio il suo anno più fortunato. L’oroscopo lo definisce quasi un evento, 12 mesi privilegiati che difficilmente si potranno replicare.

Questo perché i due pianeti che lo governano, Giove e Nettuno, sarebbero allineati proprio in corrispondenza di questo segno e non accadeva da tantissimi anni.

Avere il favore di Giove, uno dei pianeti sociali più importanti, significherebbe riuscire a diventare più ottimismi e ad allargare le vedute.

Quindi, nessun limite o pregiudizio potrà intaccarci e il pessimismo non riuscirà a scalfire i nostri propositi e progetti di vita.

Nettuno amico, poi, significherebbe sperimentare un periodo di grande spiritualità e pace interiore.

Tutto ciò può portare anche ad avere maggiore consapevolezza di sé stessi, imparando ad accettarsi per come si è e dando una limatina ai difetti.

Sorretto da questi due pianeti, i Pesci sperimenteranno un anno di grandi possibilità da cogliere al volo.

Riusciranno a portare a termine, primeggiando, ogni cosa che intendono fare questo perché dove ci sarà il Pesci ci sarà anche tanta fortuna.

A febbraio

Il mese di febbraio, però, sarà particolarmente prospero perché si potrà beneficiare anche del supporto di Marte e Venere.

L’influsso positivo di questi due pianeti darà ai Pesci intraprendenza, coraggio e fascino a palate.

In amore ci saranno infinite occasioni per fare nuove conoscenze e in più sarà il momento giusto per dichiararsi con la persona amata.

Nella coppia, invece, tanta stabilità nei sentimenti ma voglia di vivere nuove avventure stando alla larga dalla solita routine minacciosa.

A lavoro, l’empatia dei Pesci non tarderà a manifestarsi e sarà quell’arma segreta che permetterà di rinsaldare i rapporti con il capo. Anche con i colleghi tutto filerà liscio senza particolari drammi a cui porre rimedio.

Secondo l’oroscopo, poi, i Pesci avranno una salute di ferro, tanta energia e capacità di apprezzarsi sempre di più.

Infine, grande successo dal punto di vista economico e disponibilità finanziare che permetteranno ai Pesci di passarsi qualche sfizio a cuor leggero.

Quindi, oltre al Capricorno nel 2022 brillerà questo segno baciato da una fortuna sfacciata a febbraio grazie a Giove e Nettuno.

