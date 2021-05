L’estate è senza dubbio una stagione meravigliosa. Tuttavia, anch’essa nasconde certi lati negativi. Le zanzare sono uno di questi.

Tali fastidiosi insetti sono spesso la piaga delle serate estive e a volte proprio non danno tregua.

Esistono moltissimi rimedi per evitare di farsi pungere: creme da spalmarsi addosso, zampironi, zanzariere e molti altri. C’è un metodo, però, passato un po’ inosservato.

Ecco finalmente il rimedio antizanzare più efficace, pratico ed economico che ci sia per passare le serate all’aperto senza fastidi: la racchetta elettrica

La racchetta elettrica

Da qualche anno si vende un po’ ovunque, soprattutto nei negozi di articoli per la casa. Questa racchetta elettrificata, a forma di racchetta da tennis, è decisamente ciò che ci vuole per eliminare le zanzare, soprattutto in casa. Non occorre particolare abilità per utilizzarla ed è davvero efficace. Sul manico ci sono solitamente due tasti, per attivare in modo diverso la corrente elettrica fra le maglie della racchetta. Bisogna riuscire ad avvicinarsi all’insetto e azionare l’elettrificazione. Così facendo il fastidioso animaletto resterà fulminato. Con un po’ di pratica si riesce a capire come fare per cogliere di sorpresa le zanzare ed eliminarne il più possibile.

Costo

Una racchetta del genere ha un prezzo che oscilla fra i 10 e i 30 euro. Di solito si trovano a 15 euro, sono molto funzionali e durano a lungo, anche più anni, se si trattano con cura.

Il miglior modo per utilizzare queste racchette è in abbinamento a qualche altro rimedio.

Ad esempio, insieme agli zampironi tradizionali o elettrici. Così facendo si otterrà il massimo risultato e ci si concentrerà solo sulle zanzare che resistono alle esalazioni degli zampironi.

Ovviamente queste racchette sono utilizzabili per lo più in ambienti domestici. Infatti, all’aperto è difficile utilizzarle, almeno che non ci sia una forte illuminazione o si sia particolarmente bravi.