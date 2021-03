Quanto volte è capitato di utilizzare dello scotch, del nastro adesivo o direttamente degli adesivi per attaccare qualcosa ai muri di casa. Oppure su altre superfici, come gli armadi, per abbellire una stanza e renderla più colorata e dinamica.

Il problema si ha quando li si vuole rimuovere a causa della patina di colla che rimane attaccata su tali superfici una volta che è stato tolto lo scotch o gli altri materiali simili.

Questa patina è difficile da eliminare e molto fastidiosa perché appiccicosa. Finalmente ecco trovati i rimedi per rimuovere facilmente i residui di colla dello scotch.

La gomma da cancellare e l’uso di un altro adesivo

Il primo rimedio che qui segnaliamo è quello di usare la gomma da cancellare. È il rimedio più conosciuto, funzionale ed immediato con l’unica accortezza di verificare se con il suo utilizzo non si sta rovinando la superficie che si vuole pulire.

Infatti la gomma lascia un alone bianco spesso difficile da rimuovere. Il suo utilizzo è sconsigliato per eliminare residui di scotch e la colla adesiva dalle pareti. Se si vogliono rimuovere, si consiglia di usare un altro rimedio cioè quello di attaccarvici sopra un altro pezzo di scotch o di carta adesiva.

La si fa aderire bene in modo da rimuoverlo dalla superficie insieme ai residui di colla precedente. È un rimedio utile ma bisogna verificare che la colla non abbia preso troppa aria o si sia solidificata.

L’acetone e l’acqua bollente

Può anche essere un rimedio quello di usare un batuffolo imbevuto di acetone o alcool e strofinare sulla superficie. I risultati saranno immediati ma attenzione a non esagerare perché l’acetone potrebbe scolorire o danneggiare la superficie in questione.

Se, invece, si vuole togliere la colla adesiva dai contenitori o dai barattoli di vetro sarà sufficiente metterli a bagnomaria con acqua molto calda. I residui di colla si ammorbidiranno e si toglieranno con più facilità.

L’olio d’oliva e altri semplici rimedi

Ci sono anche altri rimedi che possono essere l’uso di una garza o di un batuffolo di cotone imbevuto con l’olio d’oliva, oppure anche l’uso di un comune sgrassatore. In questo caso è sempre bene verificare le condizioni della superficie su cui si usa il prodotto.

Ultimi due rimedi, anch’essi utilizzati per eliminare i residui di colla sulle superfici, sono i seguenti. Il phon per riscaldare la colla per poi rimuoverla e lo scrub con il dentifricio in granuli. Finalmente ecco trovati i rimedi per rimuovere facilmente i residui di colla dello scotch.