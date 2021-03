Oggi la lavatrice è fra gli elettrodomestici più utili da avere in casa. Un bucato pulito e profumato dà sempre l’impressione di un appartamento in ordine e fa sentire bene con sé stessi.

Può succedere, però, che a volte la lavatrice non lavori come si deve. In particolare, può capitare che non funzioni un elemento essenziale cioè la centrifuga.

Se la lavatrice non centrifuga bene il motivo è da ricercare in alcune di queste particolari ragioni. Intanto, bisogna escludere che non si siano commessi i classici errori comuni. Ad esempio, è bene controllare di non aver selezionato un programma di lavaggio, come il bucato per la lana, che non prevede centrifuga.

Qualora ciò non è successo, è possibile che se la lavatrice non centrifuga bene il motivo è da ricercare in alcune di queste particolari ragioni che andremo qui a descrivere brevemente.

Blocca portello rotto, rottura del condensatore e problemi di scarico

Innanzitutto, è possibile che si sia danneggio il sistema di chiusura a blocco della porta della lavatrice. In questo caso sarà sufficiente sostituire il componente in plastica che permette la chiusura e la centrifuga tornerà a funzionare.

Infatti, è bene ricordare che qualora il portello non sia chiuso adeguatamente la centrifuga non partirà. Altra ragione per cui la centrifuga potrebbe non funzionare, è che sia rimasta dell’acqua nel cestello. Sostanzialmente, quindi, il problema è che la lavatrice non scarica correttamente pertanto potrebbe essere necessario sostituire la pompa di scarico oppure eliminare ciò che la ostruisce.

Ulteriore motivo, abbastanza ricorrente, per cui la centrifuga non funziona è la rottura del condensatore. Il motivo è che può essersi fuso o scaricato, in particolare, quando c’è un carico di roba da lavare troppo pesante.

Problemi elettronici e cinghia danneggiata

Può anche essere che ci sia il motore danneggiato o che ci siano problemi elettronici o di scheda.

Infine, se la centrifuga non funziona correttamente o completamente, la motivazione è anche da ricercare nella cinghia che può essere spezzata o danneggiata.

Lo si può capire se si sente un rumore sferragliante quando la lavatrice sta lavando oltre che per la mancata centrifuga.