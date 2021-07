Accade così, che dopo una lunga attesa per le vacanze estive, ci abbandoniamo al primo sole a volte in modo incauto. Bastano poche ore di esposizione ai raggi UV senza adottare la giusta protezione e la pelle del nostro corpo si arrossa. Oltre all’infiammazione della pelle, però, ci ritroviamo con un piccolo problema estetico. Parliamo del segno del costume, intorno al collo o sulle spalle, per esempio, oppure sulla schiena all’altezza dell’allacciatura del reggiseno. Ecco allora come eliminare gli antiestetici segni del costume in sole 3 mosse.

L’importanza della prevenzione delle scottature

I danni delle scottature sulla pelle iniziano a essere evidenti diverse ore dopo l’esposizione al sole. È probabile, quindi, non rendersi immediatamente conto dei danni provocati sul corpo. Come abbiamo visto, il tempo di guarigione di una scottatura dipende molto dalla sua gravità. In base alla gravità è possibile stabilire come intervenire per la cura della parti del corpo interessate. Dobbiamo quindi sempre ricordarci di proteggere la nostra pelle prima di esporci al sole. Questo anche alla luce delle conseguenze durature sulla nostra pelle. I raggi UV infatti, accelerano il processo di invecchiamento della pelle, la formazione di rughe e di macchie scure.

Ecco come eliminare gli antiestetici segni del costume in sole 3 mosse

Abbiamo preso troppo sole e la pelle è scottata. Vorremmo indossare un vestito che scopre le spalle o la schiena. Ma notiamo che quelle striscioline chiare sulla pelle, a contrasto con la pelle arrossata o più scura, sono antiestetiche. Molte persone credono che il rimedio più efficace sia coprire le parti interessate con il make-up. Come abbiamo visto però, questa è assolutamente tra le 7 cose da non fare dopo una scottatura solare. Vediamo invece 3 soluzioni veloci ed efficaci per risolvere il problema nel rispetto della pelle, che diversamente ne risentirebbe.

Indossare collane vistose, meglio se di colore dorato, che coprano i difetti estetici.

Scegliere un abito dal colore luminoso, sulle tonalità del colore della propria pelle, per un effetto camouflage.

Usare un autoabbronzante waterproof sulle parti del corpo più chiare per ottenere un colorito omogeneo e regolare.

Come ultima cosa, ricordiamoci di idratare costantemente la pelle del nostro corpo per donarle un aspetto curato e sodo.