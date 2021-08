La metà di agosto porta con sé la fine delle ferie di molte persone. L’autunno si avvicina in maniera inesorabile, le giornate si accorciano e le temperature si fanno più miti.

Chi ancora non è partito per le ferie lo farà a breve. Chi, invece, ha già ricominciato a lavorare potrà rilassarsi la sera davanti alle nuove serie tv uscite sulle piattaforme di streaming.

Infatti, su piattaforme come Netflix o Amazon Prime stanno uscendo nuove serie tv da guardare tutte di un fiato.

In precedenti articoli si era trattato di serie tv e film perfetti da guardare in streaming.

Oggi, invece, si tratterà di una nuova produzione per Amazon Prime. Si sta scrivendo di “Nine Perfect Strangers”. Si tratta dell’adattamento del romanzo omonimo scritto dall’autrice Liane Moriarty, conosciuta anche per aver scritto il famosissimo “Big Little Lies”. Per ora sono state pubblicate le prime tre puntate di otto di cui è composta la miniserie.Il seguito verrà reso disponibile a cadenza settimanale sempre sulla piattaforma Amazon Prime.

Il cast che compone questa miniserie è degno di nota, infatti tra gli altri spiccano le grandiose Nicole Kidman e Melissa McCarthy.

Finalmente disponibile una miniserie favolosa che ci terrà incollati al divano a settembre

Le prime tre puntate disponibili sulla piattaforma Amazon Prime fanno presagire un seguito molto interessante.

Nine Perfect Strangers è una serie che concentra la sua trama sul percorso di recupero, una sorta di rehab, di nove perfetti sconosciuti.

L’ambientazione è quella di un centro benessere per persone benestanti chiamato Tranquillum House gestito dalla misteriosa ed eterea Masha, interpretata dalla Kidman. Una specie di santona di origini russe dal passato misterioso che, nel suo centro, cerca di curare i nove protagonisti dai tormenti che li affliggono. Fin da subito, però, è chiaro che non si tratta di un normale centro benessere, qualcosa di strano si nasconde dietro all’apparente perfezione.

Nonostante le prime puntate non abbiano convinto totalmente la critica è necessario aspettare le prossime per poter dare giudizio. Saranno, infatti, i prossimi episodi a fornire ulteriori chiarimenti su vari argomenti lasciati in sospeso.

Una delle ipotesi più accreditate vede i protagonisti al centro di un esperimento ma, come detto, si tratta solamente di ipotesi. Anche se bisognerà aspettare per vedere la fine della storia è finalmente disponibile una miniserie favolosa che ci terrà incollati al divano a settembre.