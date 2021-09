Si stanno formando sui mercati internazionali che seguiamo degli swing ribassisti che incominciano ad impensierire. Infatti, si incomincia valutare anche l’ipotesi che il ribasso possa continuare per diversi mesi. A fine mese infatti, faremo le valutazioni in merito ma per il momento guardiamo al 5 ottobre come data di possibile ripartenza al rialzo.

Nell’ipotesi peggiore invece, si potrebbe assistere a ribassi fino al luglio del prossimo anno. Il consiglio quindi è essere molto prudenti e di comprare da ora in poi solo su acclarati segnali rialzisti.

Oggi, il nostro Ufficio Studi analizza fin dove potrebbero scendere 3 titoli azionari sottovalutati quotati a Piazza Affari. I nostri Trading System stanno monitorando con attenzione Leonardo, Mediaset (MIL:MS) e Stellantis e di seguito viene indicata la strategia di investimento al ribasso con un risk reward ottimale.

Fin dove potrebbero scendere 3 titoli azionari sottovalutati quotati a Piazza Affari?

Leonardo, ultimo prezzo a 6,70. Primo indizio rialzista con la chiusura giornaliera del 20 settembre superiore a 6,836. Tendenza ribassista che potrà durare fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore ai 6,904. Obiettivo primo 6,01, poi 5,65/5,42 da raggiungere per/entro il 5 ottobre. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 9,50 euro per azione.

Mediaset, ultimo prezzo a 2,47. Primo indizio rialzista con la chiusura giornaliera del 20 settembre superiore a 2,626. Tendenza ribassista che potrà durare fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore ai 2,626. Obiettivo primo 2,08, poi 2,65 da raggiungere per/entro il 5 ottobre. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 3,50 euro per azione.

Stellantis, ultimo prezzo a 16,81. Primo indizio rialzista con la chiusura giornaliera del 20 settembre superiore a 17,676. Tendenza ribassista che potrà durare fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore ai 17,736. Obiettivo primo 15,92, poi 14,858 da raggiungere per/entro il 5 ottobre. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 28 euro per azione.

I livelli indicati cambieranno e verranno aggiornati in data 24 settembre.