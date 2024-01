Crollano le azioni FinecoBank, perché? Dove potrebbero essere dirette?

Crollano le azioni FinecoBank che hanno vissuto una difficile giornata a Piazza Affari dopo che gli analisti di JPMorgan hanno ridotto il target price da 14,5 € a 13,4 € per azione, mantenendo la raccomandazione “Neutral” e inserendo la società sotto “Negative Catalyst Watch”. L’attenzione è ora incentrata sui risultati finanziari dell’esercizio 2023, in programma per il 6 febbraio. In risposta a questa notizia, il titolo ha registrato una flessione del 4,80%, attestandosi a 13,3 €.

L’analisi di JPMorgan

Gli analisti di JPMorgan hanno anche ridotto le stime sull’utile per azione per il 2024 e il 2025 del 9%, citando preoccupazioni per il breve termine e sottolineando l’aspettativa che FinecoBank possa abbassare le guidance sul margine di interesse per il fiscale 2024. Tale aspettativa si basa sul calo delle curve forward dopo i risultati del terzo trimestre.

La recente diminuzione dei depositi e dei flussi delle masse in gestione è vista come un fattore che potrebbe influire negativamente sul sentiment degli investitori, mettendo sotto pressione il margine di interesse e i margini da commissione. Inoltre, JPMorgan prevede un’eventuale estensione della fase ribassista del titolo, con supporti individuati a 13,06 € e 12,82 €, mentre la resistenza si colloca a 13,6 €. Al contrario, gli analisti di Jefferies hanno aumentato l’obiettivo di prezzo da 12,2 € a 12,6 €, offrendo una prospettiva più positiva rispetto a JPMorgan.

Crollano le azioni FinecoBank, dove potrebbero essere dirette? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 29 gennaio a quota 13,36 €, in ribasso del 4,33% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Era dal settembre 2023 che non si registrava un ribasso così importante su questo titolo. Inoltre, i volumi sono aumentati di un fattore 5 rispetto alle cinque giornate precedenti. Tuttavia, visto il recupero dai minimi di giornata, non è detto che il ribasso possa continuare. In questo caso le quotazioni potrebbero scendere secondo lo scenario indicato in figura.

I rialzisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 13,435 €.

