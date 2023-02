Film da vedere su Prime Video: 3 titoli da non perdere e passare una serata allegra

Questi 3 consigli aiuteranno a scegliere quale film vedere dopo cena, in modo da passare un paio d’ore in allegria. La scelta è una delle fasi più complicate e può essere utile acquisire qualche indicazione per restringere la rosa delle opzioni.

Chi stesse cercando un film su Prime Tv potrebbe, dunque, essere nella situazione che in molti conoscono. Quella in cui ci si trova davanti ad un catalogo particolarmente ampio e i minuti passano senza arrivare ad una scelta.

Film da vedere su Prime Video: capire cosa si sta cercando

Considerate queste piacevoli difficoltà, la prima cosa da fare è capire che tipologia di film si sta cercando. Chi, ad esempio, stesse cercando qualcosa per ridere potrebbe scegliere di attingere dalle tante commedie presenti. Ed è proprio a coloro che cercano una produzione di questo tipo che potrebbero risultare utili queste tre indicazioni. Non è una classifica, ma semplicemente un gruppo un po’ più ristretto di opzioni da cui prendere spunto.

3 titoli di film

Il primo consiglio è “Un matrimonio esplosivo”. Questa commedia ha come protagonisti Jennifer Lopez e Josh Duhamel. La storia di base è quella di un matrimonio in una location lontana, attorno a cui si anniderà uno sviluppo imprevedibile e che regalerà scene esilaranti. La regia è di Jason Moore. Il film, tra l’altro, è del 2023.

Il secondo film è, invece, una commedia romantica del 2022 ed è una produzione italiana. Si chiama “Una gran voglia di vivere” ed ha nel cast Fabio Volo, Vitoria Puccini e Ludovico Nava. La regia, invece, è di Michela Andreozzi. Parla di una coppia di conviventi con un figlio, che ad un certo punto vive un momento di incertezza legato ad un possibile trasferimento. Con un viaggio proveranno a ritrovare l’amore.

Il terzo suggerimento è, invece, “Il giorno perfetto”. Parla di un uomo e una donna che si ameranno sin dal loro primo incontro, a scopriranno che il loro incontro non è stato casuale. Lei, inoltre, riesce a viaggiare nel tempo. Il film ha come regista Alex Lehmann. Nel cast figurano Kaley Cuoco, Pete Davidson e Deborah S. Craig.

Si possono vedere anche altre tipologie di contenuti

Chi, dunque, avesse voglia di andare a vedere dei film che potrebbero strappargli qualche sorriso potrebbe prendere in considerazione queste idee. Ma non ci sono solo film da vedere su Prime Video, considerato il suo catalogo propone anche contenuti diversi come documentari e serie tv. Ovviamente, le opzioni non mancano anche per chi dispone di altri abbonamenti, ma queste indicazioni erano specifiche per chi utilizza la piattaforma di Amazon