L’alimentazione può essere croce e delizia del nostro organismo. Non tutti i cibi fanno bene in ugual modo alla salute e mangiare correttamente può favorire una vita più lunga e migliore. Al giorno d’oggi non è raro conoscere gente che soffre di problematiche come colesterolo e pressione alta. Proprio ciò che mangiamo, unito allo stile di vita e vizi come fumo e alcol, può incidere negativamente.

Partendo proprio dal cibo, però, si può cercare di migliorare la propria salute e quella del cuore. A questo proposito verdure e ortaggi sono raramente sconsigliati, perché apportano una miriade di benefici. Alcuni poi sono migliori di altri nel prevenire disturbi specifici. In questo articolo consiglieremo un ortaggio salutare che forse non tutti conoscono, ma importantissimo per i suoi nutrienti.

Colesterolo e ipertensione sono una costante secondo i dati

Pressione alta e colesterolo sono due problematiche molto diffuse tra gli italiani. Tanti ne soffrono, soprattutto a partire da una certa età. I dati della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (Siia) ci dicono che circa un terzo degli uomini e poco meno delle donne hanno livelli di pressione arteriosa sopra la norma.

Secondo quanto riporta la Siprec (Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare) da fine anni ’90 a pochi anni fa c’è stato un aumento anche dei livelli di colesterolo nel sangue. Per essere chiari, si passa da 205 a 211 mg/dl negli uomini e da 207 a 217 mg/dl nelle donne. Per questo quella all’ipertensione e al colesterolo è una lotta che accomuna moltissimi individui.

Fibre e vitamine a volontà in questo ortaggio prezioso per il cuore che abbassa la pressione

Detto questo, ecco il prodotto dell’orto che non può mancare sulle tavole. Si tratta della patata dolce, o batata o patata americana. È una radice tuberosa simile alla classica patata, ma che si differenzia per il sapore appunto dolciastro. È un formidabile alleato della salute, perché ci sono fibre e vitamine a volontà in questo ortaggio prezioso per il cuore che abbassa la pressione.

Non di meno, l’alto contenuto di antiossidanti e minerali svolge una funzione protettiva verso cuore e arterie. Non ha poi né colesterolo né grassi saturi e ha un indice glicemico nettamente inferiore rispetto alle patate comuni. Un importante rimedio per salvaguardare la salute dell’apparato cardiocircolatorio.