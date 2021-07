Inutile negare che dopo i 40 anni diventa davvero difficile per le donne perdere peso. E anche quelle che non hanno mai avuto problemi di linea, si ritrovano a combattere con qualche chilo di troppo.

Questo è dovuto ad una serie di cambiamenti che si verificano nell’organismo femminile e che lo preparano all’arrivo della cosiddetta menopausa.

Ma anche al rallentamento del metabolismo, che fa sì che la quantità di calorie bruciate diminuisca. Rendendo così più facile ingrassare o comunque più faticoso perdere chili.

Questo però non ci deve spaventare ma solo spronare per correre subito ai ripari.

Vediamo allora le strategie da utilizzare.

Meglio pasta o riso dopo i 40 anni per perdere peso?

Corre l’obbligo di fare delle opportune precisazioni. I consigli che stiamo per fornirvi oggi con il Team di ProiezionidiBorsa, arrivano dalla conoscenza ed esperienza popolare. Questo per sottolineare con chiarezza l’assenza di un consiglio medico. Se volessimo saperne di più quindi, è sempre opportuno rivolgersi ad uno specialista in materia.

Detto questo quindi andiamo a vedere se meglio pasta o riso dopo i 40 anni per perdere peso.

In primis va sottolineato che dopo i 40 anni sarebbe opportuno aumentare l’apporto di proteine magre e ridurre invece gli zuccheri, senza però eliminarli.

Occorre ridurre pasta, pane, cereali e derivati in genere, privilegiando il consumo di quelli integrali.

Alla pasta sarebbe quindi da preferire il riso.

Infatti nonostante il suo indice glicemico più elevato, il riso ha alcune caratteristiche che lo rendono preferibile alla pasta anche se di poco.

Oltre ad essere più digeribile, è privo di glutine e ha un potere saziante più elevato di quello della pasta.

Quindi sebbene i due alimenti siano simili dal punto di vista nutrizionale, il riso vanta alcune caratteristiche che lo rendono, anche se di poco, migliore della pasta.

La strategia in più

Inutile quasi da dire che fondamentale per perdere o mantenere il peso è l’attività fisica. Non è necessario strafare, anche una semplice camminata fatta con regolarità può aiutarci a stare in forma.

E poi ovviamente bere tanta acqua! O comunque bibite a base di acqua e con aggiunta di ingredienti naturali.

Allora non ci resta che adottare questi stratagemmi e mantenere la forma fisica anche dopo i 40 anni!