Tutta la tradizione napoletana in una gustosissima zuppa di trippa

La tradizione napoletana è racchiusa in buona parte nei piatti tipici di questa città. La cucina napoletana comprende tantissime ricette antiche e fatte di ingredienti poveri. Tra questi piatti le zuppe sono famose per il gusto deciso e particolarmente saporito. Possiamo trovare tutta la tradizione napoletana in una ricetta a base di trippa. Oltre alle classiche zuppe di pesce, esistono tantissime ricette a base di carne. Quando parliamo di trippa ci riferiamo alle frattaglie di bovino, in particolare dello stomaco. In questo caso la trippa è un piatto antichissimo che risale addirittura ai greci.

Come pulire la trippa quando puzza

Prima di passare ai fornelli è necessario pulire la trippa. Questo alimento è caratterizzato da un forte odore sgradevole e dunque bisogna prestare attenzione. In questo bisogna essere bravi nell’eliminare tutte le impurità. Esistono due tipi di trippe in commercio. Tendenzialmente di colore giallastro, la trippa si può trovare anche di colore bianco. La differenza tra le due, è che nel secondo caso la trippa è stata sbiancata. Il processo di sbiancamento prevede l’immersione in una soluzione di cloro. In questa circostanza verranno eliminate tutte le impurità della trippa. Ma questo non basta, infatti prima di cucinare la trippa è necessario pulirla ulteriormente. Genericamente si usa strofinare il sale grosso e in seguito sciacquare con l’aceto. Questo è un modo efficace anche per eliminare la puzza. Ora possiamo passare ai fornelli.

Tutta la tradizione napoletana in una gustosissima zuppa con pochi ingredienti

Questa ricetta non si può definire semplice e veloce, perché parliamo di un piatto impegnativo. Tuttavia gli ingredienti che ci occorrono per cucinare la trippa sono davvero pochi. Ecco cosa ci serve:

3 kg di trippa;

3 pomodori maturi;

sedano;

1 carota;

1 cipolla;

prezzemolo;

basilico;

sale e pepe;

2 litri di brodo;

3 uova;

2 cucchiai di Parmigiano;

2 cucchiai di Pecorino.

È possibile comprare la trippa già pulita e lessata. In caso contrario si preparerà in casa. Oltre al metodo sopra citato, esiste anche un metodo che eliminare le impurità dalla trippa. Immergere la trippa in una pentola di acqua bollente, ripetere l’operazione più volte, sino a quando schiarisce. In seguito raschiare la trippa con un coltello fino a renderla bianca. Sciacquare la trippa sotto l’acqua corrente. Per fare la zuppa bollire la trippa intera, immergendola in una pentola e ricoprendola di acqua. Aggiungere i pomodori, il sedano, la carota e la cipolla. Infine aggiungere prezzemolo, basilico, sale e pepe.

Lasciare bollire per almeno 2 ore. Tagliare la trippa a listarelle e metterla in una pentola aggiungendo il brodo. Non appena sarà a bollore versare sulla trippa le uova sbattute, il Parmigiano grattugiato e il Pecorino. Aggiungere sale e pepe quanto basta. A questo punto togliere immediatamente dal fuoco e rigirare per un paio di minuti. Si consiglia di servire la zuppa tiepida, accompagnata da poche fette di pane tostato. Inoltre è un piatto completo, ideale da proporre sia a pranzo come primo o meglio a cena come piatto unico.