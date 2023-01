Dove andare al mare in inverno e spendere poco grazie a 3 suggerimenti conosciuti solo dai più furbi

Viaggiare bene spendendo poco si può sfruttando queste 3 fantastiche app di risparmio e visitando le migliori mete calde anche durante la stagione fredda.

L’inverno e le sue temperature rigide non sono così facili da affrontare per chiunque. I meteoropatici sanno bene cosa vuol dire svegliarsi quando il cielo è grigio, piovoso e fuori fa freddo.

Molti di noi, infatti, sognerebbero di vivere tutto l’anno al caldo, magari in bellissimi posti affacciati sul mare. Questo potrebbe accadere davvero, prendendosi una pausa per organizzare una vacanza al mare.

Ma dove andare? Siamo così abituati a pensare che le vacanze siano da organizzare solo in estate che, spesso, non pensiamo neanche a quante occasioni perdiamo.

L’inverno, infatti, è una stagione meravigliosa per viaggiare, la più adatta per visitare alcuni degli angoli più belli del nostro Pianeta.

Nelle righe che seguono abbiamo deciso di elencare almeno 3 delle mete più calde e belle da visitare in inverno, e non solo. Daremo anche qualche consiglio molto utile per viaggiare a basso costo.

Dove andare al mare in inverno e non sforare il budget con 3 app da tenere sempre sul cellulare

Organizzare un viaggio non è una questione semplice per chiunque. C’è chi preferisce affidarsi alle mani esperte di un’agenzia, che organizzi dal trasferimento agli itinerari fino al pernottamento. E poi c’è chi, al contrario, sceglie di fare tutto per conto proprio, organizzando tutto tramite pochi clic su internet.

In generale, però, per non rischiare di pagare più del necessario, dovremmo affidarci ad alcuni strumenti utili.

La capacità di adattamento è fondamentale

Una delle questioni più nodose quando si organizza un viaggio è la scelta dell’hotel. Esistono tantissime tipologie di strutture in cui pernottare, dagli alberghi diffusi alle case private e così via.

Se, però, il nostro obiettivo fosse quello di risparmiare seriamente, allora dovremmo scegliere l’app di couchsurfing. Il servizio permette di scovare sistemazioni praticamente gratuite in case di privati in tutto il Mondo. Chi ci ospiterà potrebbe offrirci un letto confortevole oppure un semplice divano su cui riposarci.

Dal nostro lato potremmo offrire la nostra riconoscenza, cercando di adattarci alle abitudini di chi ci ospita.

Viaggiare con estrema comodità

Un’altra valida applicazione da avere sul proprio telefono è Rentalcars. Anche quest’app è completamente gratuita e ci aiuterà a trovare la migliore auto da noleggiare per la nostra prossima vacanza.

Quando si viaggia, si sa, non si dispone sempre di mezzi di trasporto garantiti. Per viaggiare sul territorio in tutta tranquillità, sentendosi liberi e svincolati da orari e tratte, potremo affittare un veicolo tutto nostro.

L’app è comodissima anche perché potremo facilmente controllare tutti i prezzi e, quindi, scegliere ciò che farà per noi.

L’app per gestire spese e budget

Ci converrà scaricare anche Splid, un’ottima app perfetta per organizzare le spese in viaggio. È particolarmente indicata per suddividere le spese con un gruppo di amici, senza impazzire dietro a scontrini e calcolatrici.

Infine non ci resta che suggerire alcune tra le migliori mete per viaggiare in inverno. Luoghi incantati come Sharm el-Sheikh, la Giordania e il Kenya sono davvero perfetti, e non solo per la bellezza dei paesaggi. In questi luoghi troveremo un clima davvero molto gradevole, con temperature che non scenderanno mai sotto i 20 gradi.

Ecco dove andare al mare in inverno e godersi una vacanza davvero coi fiocchi.