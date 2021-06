Dopo mesi di silenzio e di distanziamento forzato, torna lo spettacolo. Musica dal rock alla classica, mostre, performances, fotografia, spettacoli dal vivo, e molto altro. In qualsiasi luogo ci troviamo godiamo di un’atmosfera nuova. Non importa dove abbiamo scelto di trascorrere le vacanze. Anche le grandi città si sono organizzate con concerti d’eccellenza. A fare da scenografia a questi grandi eventi panorami montani, laghi, il mare e soprattutto splendide città. In ogni regione da nord a sud, ecco i migliori festival e spettacoli 2021 assolutamente da non perdere quest’estate in Italia.

Musica in Quota

Le Alpi dell’alto Piemonte ripartono con 12 concerti (dal 20 giugno al 5 settembre) gratuiti imperdibili tra i 1.000 e i 2.000 metri d’altezza. Le montagne ospitano appuntamenti live uniti a proposte di escursionismo. Sempre in Piemonte, nelle cave della Val D’Ossola, Tones on the Stones, rassegna con musica, mostre ed esplorazioni.

La Valle d’Aosta ospita la rassegna musicale gratuita Musicastelle Outdoor. Ospiti sei cantautori italiani che si esibiranno tra specchi d’acqua, borghi e montagne. Chi soggiorna una notte nella regione ha l’accesso prioritario agli eventi. A fine agosto sulle cime dei monti, I suoni delle Dolomiti riparte con performance e musica classica e jazz tra i prati e le malghe.

Milano inaugura La Bella Estate con 83 tra concerti dal vivo e spettacoli di danza, 3 giorni di pianocity, un festival di flamenco, l’attessissima personale dell’artista Cattelan, e un festival dedicato alla creatività (Farout). A Villa Erba si ospita il Lake Como Film Festival (1-7 luglio) con un fitto programma di proiezioni.

I festival del Centro Italia

Tra l’Emilia Romagna e la Toscana non ci si annoia mai con eventi di grande partecipazione. Inizia Firenze con il Musart Festival e ospita artisti incredibili come Capossela, la Mannoia e Roberto Bolle. Mentre l’Emilia risuona dell’Entroterre Festival con musica, cibo e territorio, per finire con 58 concerti tra Bologna, Forlì, Ravenna, Ferrara. Non dimentichiamo l’Estate al parco della Musica di Parma.

E al Sud

Tra i festival e spettacoli 2021 assolutamente da non perdere quest’estate in Italia, la Puglia risuona della migliore musica da camera internazionale con il festival ClassicheFORME con madrina la straordinaria pianista Beatrice Rana. Il Locus festival, invece, porta tra le vigne e i borghi della Valle dell’Itria la musica pop, jazz e soul.

Il Molise sceglie la fotografia con Molichrom, festival di fotografia nomade con due mostre esclusive e molto altro che s’intrecciano col tema del nomadismo. Un fitto calendario di appuntamenti, dibattiti e soprattutto mostre.

In Sicilia un festival dedicato al rock considerato tra i migliori del panorama internazionale. L’Ypsigrock di Castelbuono (5-8 agosto) rimandato a causa del Covid-19 l’anno scorso, quest’anno ripropone la sua musica. L’Indiegeno fest (1-5 agosto) di Patti Marina in collaborazione col Teatro Greco di Tindari, invitano personaggi del calibro di Carmen Consoli, Roy Paci&Aretuska, Michielin e molti altri. In Sicilia ritornano anche le Tragedie del Teatro di Siracusa: un’esperienza da vivere almeno una volta nella vita.

