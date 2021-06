Le opportunità di fare fruttare il denaro spesso sono molto più semplici e alla portata di mano più di quanto si possa pensare. Tutti noi sui giornali, alla televisione o alla radio, su internet, apprendiamo di persone ricchissime che hanno fondato società che creano montagne di soldi.

Per esempio le FAANG. FAANG non è una parolaccia ma 5 opportunità per un fiume di denaro. Non pensiamo neanche per un momento che potremmo diventare soci di queste società. Non riflettiamo sull’opportunità di potere partecipare alle fortune economiche di quelle aziende e fare guadagni stratosferici anche con una manciata di euro. Eppure, per diventare soci di una azienda quotata in Borsa, basta acquistare una o più azioni, indipendentemente che sia italiana o straniera.

FAANG può sembrare una brutta parola, in realtà è l’acronimo di 5 conosciutissime società quotato in Borsa. Sono Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google. Queste società negli ultimi anni hanno avuto delle performance strabilianti. Chi avesse investito 20 anni fa una manciata di dollari in una di queste azioni, oggi avrebbe moltiplicato svariate volte il capitale investito.

Facebook è quotata sulla Borsa tecnologica USA, il Nasdaq, da meno di 10 anni. Chi avesse comprato 100 azioni a fine giungo del 2012 avrebbe speso circa 2.550 dollari. Oggi quelle 100 azioni valgono 341.000 dollari. La performance dell’azione in 9 anni è stata di circa il 13.270%.

Le spettacolari performance di Amazon e Apple

Amazon è quotata al Nasdaq come Facebook. I nostri Analisti ne hanno analizzato le potenzialità in questo articolo: “Così chiunque diventa socio dell’uomo le cui azioni valgono una montagna di denaro”. Quindi qui ci limitiamo a scrivere che in 20 anni il titolo ha avuto una performance del 24.500%.

Apple è un’altra azione USA quotata sul Nasdaq dalle performance stupefacenti. A fine giugno del 2001 si poteva comprare un’azione a 40 centesimi di dollaro (0,4 dollari). Oggi quella stessa azione vale 133 dollari. Chi avesse acquistate 1.000 azioni 20 anni fa avrebbe speso 400 dollari e oggi si ritroverebbe 133.000 dollari. La performance in 20 anni è stata del 33.150%.

Questo è il titolo che ha battuto tutti in rivalutazione dell’azione

Netflix (NASDAQ:NFLX) è stata fondata oltre 20 anni fa ma è solo da qualche anno che è salita alla ribalta della cronaca. Il suo successo lo deve alla diffusione del web. Acquistando 1.000 azioni nel giugno del 2002 si sarebbero spesi circa 840 dollari. Oggi, dopo 19 anni quelle 1.000 azioni valgono 527.000 dollari. In questo lasso di tempo i prezzi si sono apprezzati del 62.640%.

Infine la società tecnologica per antonomasia, Google. Anche in questo caso si parla di un titolo quotato al Nasdaq. A giugno del 2005 si potevano comprare 10 azioni spendendo 1.470 dollari. Oggi quelle 10 azioni varrebbero 24.500 dollari. In 16 anni la performance è stata del 1.570% circa.

Approfondimento

