Al via il Festival di Cannes 2023, la kermesse cinematografica torna dal 16 al 27 maggio. Il meglio del cinema si riunisce sulla Croisette, tra gli ospiti anche Johnny Depp e Leonardo di Caprio.

Il Festival di Cannes è tornato a illuminare il sud della Francia. Infatti dal 16 al 27 maggio la città di Cannes sarà un vero fuoco tra attori e attrici di fama internazionale che corrono per la città. L’occasione è nota a tutti, infatti la kermesse presenta i nuovi film e alla fine il vincitore riceverà la Palma d’Oro.

L’anno scorso la Palma d’Oro è stata assegnata a Ruben Östlund con il film Triangle of Sadness. Pur essendo questo il premio più importante ovviamente ce ne sono tanti altri. Ad esempio, il premio della giuria è andato a un film italiano, Le otto montagne con la regia di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch con Alessandro Borghi e Luca Marinelli. Film che recentemente ha vinto anche ai David di Donatello tenutisi a Roma.

Quest’anno sono tantissimi i film in gara, ma solo alla fine sapremo il vincitore della Palma d’Oro. Nel mentre possiamo seguire Cannes in Tv o sui social, e possiamo ammirare i look delle varie star sul tappeto rosso.

Festival di Cannes 2023, i look della prima sera

Tutti gli occhi e le fotocamere erano puntate su Johnny Depp, cha ha anche appena firmato un contratto milionario con Dior. Il vero uomo della festa. Johnny Depp ha indossato un completo classico nero concentrandosi però sugli accessori. Anelli, orecchini e ovviamente l’iconico occhiale da sole.

Presente anche Michael Douglas, insignito con il premio alla carriera, accompagnato da Catherine Zeta Jones e dalla figlia di lei Carys Zeta. L’attore ha scelto un classico tuxedo, mentre la Jones ha scelto un lungo abito rosso firmato Elie Saab Couture; mentre la figlia ha preferito brillare in un abito chiaro, sempre Elie Saab Couture, con dettagli in rilievo e gioielli Chopard.

Presente anche Uma Thurman con il figlio Levon Roan Thurman-Hawkenon. L’attrice ha indossato un abito nude con coprispalle rosso tutto firmato Dior. Sul red carpet erano presenti poi anche Guan Xiao Tong che ha scelto un Valentino Haute Couture dalla collezione spring-summer 2023 Le Club Couture. Anche Huang Lu ha scelto un dress Valentino, ma dalla collezione Urban Riviera Fall 2023 e Valentino Garavani Locò bag.

Infine Emilia Schüle che alla cerimonia di apertura della 76° Edizione del Festival di Cannes, ha indossato un abito lungo in chiffon verde pallido e velluto nero con dettali in vernice nera e ricami in cristalli e sandali platform argento a tacco alto, tutto Gucci. Al Festival di Cannes 2023 i look della prima sera erano fenomenali, attendiamo i prossimi.