Che scarpe mettere sotto i pantaloni larghi: idee per chi vuole stare comoda con o senza tacchi

Pantaloni larghi, cargo e a palazzo, sono questi i modelli di tendenza. Comodi, non stringono le gambe come gli skinny, ma come abbinarli? Ecco quali scarpe è meglio indossare per essere al top!

Non più pantaloni casual che si indossano solo per andare a fare la spesa, ma modelli da passerella. I pantaloni larghi tornano alla ribalta in versione seta, camouflage o anche come jeans. Tutte le donne del Mondo ringraziano perché non serve più costringersi in pantaloni scomodi. Ma oltre a scegliere cosa indossare sopra, tra maglie e capospalla, anche le scarpe sono importanti. Vediamo qualche modello di tendenza per un look alla moda da copiare.

Che scarpe mettere sotto i pantaloni larghi come i cargo di tendenza

Primo modello da vera It girl sono sicuramente i mules, mocassini aperti sul tallone. Scarpa ideale se devi uscire per un aperitivo con le amiche e non vuoi agghindarti troppo. Stupendi nei toni classici del nero, se vuoi stupire tutti scegli quelle scamosciate colorate.

Passiamo poi al modello che sta spopolando negli ultimi tempi, i sabot allacciati alla caviglia. Come indossarli con i pantaloni larghi? Allacciando le stringhe sulla parte finale, compreso l’orlo, però, è questo lo stile da copiare. Attenzione però ora che arriva l’estate, evitiamo i sandali con la punta squadrata che non si abbinano benissimo.

Un altro modello molto in voga ultimamente sono le kitten heels, cioè le scarpe stile Chanel. Si tratta di scarpe che ricordano le ballerine ma hanno un piccolo tacco di un paio di centimetri. Particolare unico è la punta affusolata di un colore a contrasto rispetto alla tomaia. Un classico nero e nude se non vuoi esagerare, altrimenti opta per un bel blu elettrico o un arancione aragosta. Perfette con i cargo, ma anche sotto i pantaloni a palazzo. Un particolare da non trascurare, però, è la lunghezza dei pantaloni, l’orlo deve essere giusto. Altrimenti si rischia di sembrare più basse e non proprio eleganti.

E per i pantaloni a palazzo o i jeans flare?

I pantaloni flare sono tra i migliori se vuoi avere un lato B come quello di JLo, è vero. Ma non è facile capire che scarpe abbinarci che non schiaccino la figura e ti facciano sfigurare. Allargandosi all’altezza della caviglia creano un effetto ottico particolare che non sta bene con tutte le scarpe. Ad esempio, stanno a meraviglia con le slingback dalla punta affusolata, perfette per andare in ufficio. Quindi, ecco che scarpe mettere sotto i pantaloni larghi di vari modelli. I tacchi alti danno slancio alla figura e con questi pantaloni sarebbero da preferire alle scarpe basse. Ma questo non significa che non esistano sandali comodi ed economici che ti facciano sentire stupenda.