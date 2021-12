Finalmente aperte le selezioni per entrare nel team di Poste Italiane. Periodicamente il Gruppo ricerca postini ed altre figure da inserire in uno degli uffici postali o delle sedi sparse su tutto il territorio italiano. Le assunzioni prediligono la tipologia di contratto a tempo indeterminato o stage. Tuttavia, per lavori stagionali o per necessità temporanea di risorse, non manca quello a tempo determinato. Da non lasciarsi scappare queste imperdibili opportunità di lavoro in Poste Italiane per diplomati e laureati. Inoltre, ai postini non è richiesta esperienza e gli stage formativi sono finalizzati all’assunzione.

Il Gruppo non è di certo sconosciuto nel nostro Paese. Si occupa, come da nome, della gestione del servizio postale in tutta Italia, contando su una ampia rete di sedi ed uffici. Quotato alla Borsa Italiana, conta oltre 12.800 uffici postali e dà lavoro a più di 126 mila dipendenti e 27 mila postini.

Non facciamoci ingannare dall’attuale disponibilità delle offerte

Sebbene le selezioni siano aggiornate di continuo, non è detto che ci si figuri davanti a noi il ruolo di nostro interesse. Oltretutto, nel caso fossimo interessati ad una delle posizioni adesso aperte è bene affrettarsi. Questo perché, come noteremo dall’annuncio, non è fissata una scadenza precisa per l’invio delle candidature. La disponibilità dei profili è puramente soggetta alle necessità di personale da parte di Poste Italiane. Tuttavia, in qualsiasi momento è possibile inviare la candidatura spontanea, al di là dei profili disponibili.

Da non lasciarsi scappare queste imperdibili opportunità di lavoro in Poste Italiane per diplomati e laureati

Al momento Poste Italiane cerca 3 profili. Il primo è il Portalettere, la cui sede finale di lavoro non è specificata nell’annuncio. Non sono richieste conoscenze professionali ed i requisiti per entrare sono piuttosto accessibili. Diploma di scuola superiore, patente di guida in corso di validità per guidare il motomezzo aziendale e il patentino del bilinguismo per Bolzano. Il secondo profilo disponibile è Figura di Front End nella categoria Marketing & Sales. Poste Italiane è alla ricerca di questo ruolo per le sedi nella Provincia di Bolzano. I requisiti sono, anche in questo caso, diploma superiore e patentino del bilinguismo.

Ultima posizione aperta è quella di Consulente Finanziario. Per questo ruolo Poste Italiane cerca giovani laureati da inserire per la vendita e la promozione dei servizi assicurativi e finanziari del Gruppo. Altri requisiti richiesti sono ottime capacità comunicative e conoscenza del pacchetto Office.

Come inviare domanda

Per visualizzare tutte le offerte disponibili consultiamo la piattaforma apposita messa a disposizione da Poste Italiane. Invece, nel caso in cui volessimo inviare candidatura spontanea ecco la pagina da consultare.

Approfondimento

Poco tempo ancora per accedere a queste 14 opportunità per lavorare in Ferrovie dello Stato