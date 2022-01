Dopo diverse settimane, la pagina degli annunci di Ferrovie dello Stato si è finalmente ripopolata di nuovi profili. I settori interessati dalle offerte sono Trasporti e logistica e Informatica, le quali prevedono la stessa tipologia contrattuale, ossia a tempo indeterminato. Tempo fino al 24 e al 28 gennaio per inviare domanda, in base all’annuncio per cui ci si candida.

Candidatura possibile in qualsiasi momento

Tuttavia, non demordiamo se non abbiamo le qualifiche necessarie per i profili disponibili o non siamo interessati a quei particolari ruoli. Se desideriamo essere contattati in futuro per annunci in linea con le nostre preferenze, giochiamo la carta della candidatura spontanea. Quest’ultima è sempre possibile seguendo le istruzioni presenti nella piattaforma di Ferrovie dello Stato dedicata alle carriere. Andiamo alla sezione “Candidatura spontanea” ed effettuiamo la registrazione.

Gli annunci disponibili

Ferrovie dello Stato apre le porte al nuovo anno con interessanti opportunità di lavoro a tempo indeterminato. 2 come IT Project Manager, una in ambito Business Intelligence e Geographical Information Systems, l’altra per progetti di sviluppo nell’area VIM e FI. Infine, c’è il profilo Senior Comunicazione Interna. Vediamo alcuni esempi.

Partiamo dal Senior Comunicazione Interna. Requisiti necessari sono una laurea di secondo livello in Economia e Commercio, Scienze Politiche, Sociologia o Psicologia ed un livello medio di conoscenza dell’inglese. Seguono un’esperienza pregressa di almeno 8 anni in grandi realtà industriali nazionali ed internazionali. Preferenziale sarà il possesso di un Master in Comunicazione. Completano il profilo buone doti comunicative e relazionali, interesse per il settore, passione e precisione.

Per il profilo IT Project Manager per l’area VIM e FI sono richiesti un diploma di laurea magistrale in discipline economiche o tecnico scientifiche. Seguono una comprovata esperienza nel ruolo di almeno 5 anni, un’ottima conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese, minimo livello B2 CEFR. Completano il profilo alcune soft skills, quali precisione, pianificazione, proattività e capacità di analisi.

Per visualizzarle nel dettaglio rechiamoci sulla piattaforma dedicata di Ferrovie dello Stato. Cliccando sull’annuncio di nostro interesse ne potremo consultare tutte le info relative. Fra queste, descrizione della società e del ruolo, requisiti necessari, tipologia contrattuale e sede finale di inserimento. A fine pagina troveremo il tasto Candidati per inviare domanda telematica, comprensiva di Curriculum vitae.

