6 cose da vedere a Londra in solo due giorni per un meraviglioso weekend nella capitale inglese

Si avvicinano le feste e possiamo iniziare a pensare a qualche bel posto dal visitare. Ci sono numerose mete europee che non passano mai di moda. Ad esempio Parigi, la bellissima capitale della Francia, ricca di attrazioni da visitare in poco tempo. Un’altra meta assolutamente da non perdere è Londra.

Potremmo avere solo un paio di giorni per visitare la capitale inglese, allora avremo bisogno di un buon programma. Londra è, infatti, la città più grande d’Europa e se abbiamo poco tempo ci sono alcune mete davvero imperdibili. Ecco 6 cose da vedere a Londra in solo due giorni, dove fare bellissime foto da mettere sui social.

Le più belle viste della capitale inglese

La prima destinazione è sicuramente il London Eye, la ruota panoramica protagonista di moltissime foto incredibili. Di sera è davvero meravigliosa, grazie alle luci che la illuminano. Se andiamo con tutta la famiglia, i nostri bambini rimarranno sbalorditi dalla vista.

Un altro luogo da non perdere è il Shard, un grattacielo di oltre 310 metri di altezza. Questo è l’edificio più alto dell’Europa occidentale e ha una vista davvero incredibile. Infatti, nella parte superiore dell’edificio, c’è una panoramica che ci permette di vedere oltre 60 chilometri di territorio.

Anche la cultura vuole la sua parte

Non possono mancare due musei nella nostra lista. Il British Museum è il terzo museo più visitato al Mondo. All’interno possiamo trovare una collezione di oltre 7 milioni di opere provenienti da tutto il globo. Inoltre ha tantissimi oggetti provenienti dal mondo egizio, tra cui mummie e la Stele di Rosetta. Il Tate Museum, invece, è composto da quattro gallerie, tra cui la Tate Modern. Questa è la galleria di arte moderna più visitata al Mondo.

6 cose da vedere a Londra in solo due giorni senza rinunciare allo shopping

Big Ben e Abbazia di Westminster sono un’icona di Londra. Il Big Ben è la torre dell’orologio che fa parte del Palazzo di Westminster. In cima alla torre, alta più di 100 metri, ci sono 4 enormi orologi. Anche se ammirabile solo dall’esterno, questo luogo è davvero imperdibile. Accanto al Big Ben, possiamo però visitare l’Abbazia di Westminster, dove re e regine vengono incoronati.

Infine, la nostra ultima tappa è dedicata allo shopping. Oxford Street è la via dedicata ai negozi per eccellenza, in quanto ne conta oltre 300. Non mancano le grandi marche e i migliori prodotti di lusso. Regent Street, allo stesso modo, non manca di centri per lo shopping dove spendere tutti i nostri soldi.