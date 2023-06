Marco Mazzoli vince l’Isola dei Famosi e compra una Delorean: ritorno al futuro lontano dalla radio e protagonista in tv?

Tra battute discutibili, liti e ragionamenti poco televisivi, il conduttore di Radio 105 alla fine è riuscito a portare a casa il trofeo. Ha vinto l’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi, ha resistito a tutte le difficoltà per tornare da trionfatore tra le braccia dell’amata moglie. Quale sarà il suo futuro?

Ha dedicato la vittoria ottenuta nel famoso programma al suo amico Paolo Noise, alla moglie e a Chicco Forti della cui causa si è sempre occupato in radio. Marco Mazzoli ha preceduto Luca Vetrone, Andrea lo Cicero e la Camassa. È probabile che gli ascoltatori di Radio 105 abbiamo spinto il loro conduttore alla vittoria votando senza sosta. La comunità del famoso programma Lo zoo di 105 ha fatto in questo caso la differenza. Ma la vittoria sembra meritata. Mazzoli, nel bene nel male, è sempre stato al centro delle scene e ha comunque emozionato gli ascoltatori che hanno seguito il programma in tutti questi mesi.

Dalla radio dicono che il conduttore è tanto mancato in questi tempi ma il sacrificio è stato ripagato dalla vittoria. Si sa come funzionano queste cose, la visibilità è aumentata notevolmente, la tentazione di passare al piccolo schermo esiste eccome. In alcuni social sono comparsi i nomi dei programmi che Mazzoli sarebbe in grado di presentare con grandi risultati. La perdita per la radio in questo caso sarebbe notevole.

Sogni d’oro

È un periodo d’oro per il conduttore de Lo zoo di 105. Realizza i suoi sogni e il suo futuro diventa sempre più radioso. Ed è proprio il futuro a essere protagonista di uno dei suoi sogni. Marco Mazzoli vince l’Isola dei famosi e compra una Delorean. La famosa macchina di Ritorno al futuro sarebbe entrata nella sua scuderia. Mazzoli ha sempre dichiarato di essere rimasto un bambino, di avere bisogno di emozioni forti e di soddisfare le sue passioni. Amante della saga avente come protagonista Michael J. Fox, il film rappresenterebbe un pezzo della sua infanzia e una parte fondamentale del cinema che lui ama.

Ed eccola quindi nel suo garage la Delorean, che non potrà raggiungere le 88 miglia è viaggiare nel tempo ma che si fa ammirare per ore ore senza mai stancare. L’ha desiderata da impazzire, così ha dichiarato il presentatore. Non vedeva l’ora di rientrare a casa, non solo per abbracciare sua moglie, per incontrare gli amici della redazione, ma anche per stare vicino alla sua auto preferita. Mazzoli torna a casa e lo fa con un trofeo importante.

Marco Mazzoli vince l’Isola dei Famosi e irrompe in tv

Ma quali sono i programmi adatti a lui nel piccolo schermo? Se dovesse lasciare Lo zoo di 105, cosa che appare ad oggi totalmente improbabile, essendo il programma una sua creatura, alcuni programmi sarebbero veramente adatti.

Secondo i social alcuni programmi adatti a Mazzoli sarebbero proprio quelli presentati dal conduttore dell’isola dei famosi Alvin. Certamente il vincitore dell’Isola non si troverebbe in difficoltà presentando il programma Bring the noise. Sarebbe facile il gioco di parole con il suo compagno dell’Isola e di redazione Paolo Noise. Il programma è andato in onda nel 2016 nel 2017 e doveva tornare con la terza edizione nel 2020, ma rimangono sconosciuti i motivi per cui questo non è avvenuto. Molti programmi indicati dai followers dei diversi social, sono programmi vintage che gli spettatori vorrebbero riproposti. Tra questi sarebbero adatti per Mazzoli il programma Matricole, Sarabanda e quello che nel 1997 era stato presentato da Alessandro Greco e intitolato Furore.