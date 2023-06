Il top e il flop della seduta del Ftse Mib

Al termine della prima seduta di contrattazione della settimana quali azioni sono state il top e il flop del Ftse Mib? Possiamo dire che il risultato che ha visto STMicroelectronics chiudere al top e Leonardo in fondo alla classifica dei migliori non era affatto scontato. I due titoli azionari, infatti, venivano da situazioni completamente opposte con STMicroelectronics che era stato uno dei peggiori della settimana precedente e Leonardo in rialzo già da qualche seduta. Se non era, quindi scontato l’andamento della seduta ancora meno scontato potrebbe essere l’andamento delle azioni che sono state il top e il flop delle Blue Chip di Piazza Affari.

Ottima reazione delle quotazioni della società italo-francese che potrebbe avere imboccato la strada del rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 26 giugno a quota 43,515 €, in rialzo del 2,17% rispetto alla seduta precedente.

Come dicevamo in precedente, le azioni STMicroelectronics erano state tra le peggiori della settimana precedente. L’apertura di settimana, invece, ha mostrato l’altra faccia della medaglia. Le quotazioni, infatti, hanno immediatamente recuperato il supporto in area 43,19 €. Prima di cantare vittoria, però, sarebbe opportuno attendere la rottura al rialzo della resistenza in area 45,3 €. In questo caso potrebbe essere molto probabile il superamento della soglia psicologia del 50 €.

Qualora, invece, il supporto in area 43,19 € dovesse cedere, allora le quotazioni potrebbero continuare nella loro discesa secondo lo scenario mostrato in figura.

Brutta discesa per le azioni Leonardo, ma non bisogna farsi prendere dal panico: le indicazioni dell’analisi grafica

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 26 giugno in ribasso del 4,68% rispetto alla seduta precedente a 10,175 €.

Leonardo era stato tra i 7 titoli che avevano chiuso al rialzo la settimana scorsa sul Ftse Mib. Oggi, invece, le quotazioni hanno registrato un ribasso pari a circa il 5%. Va osservato, però, che il primo supporto in area 10,166 ha tenuto lasciando ancora aperto lo scenario rialzista indicato in figura dalla linea continua.

Qualora, invece, dovessero prendere forza i ribassisti, allora il ribasso potrebbe proseguire secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea tratteggiata.

