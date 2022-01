Febbraio è ormai alle porte. Dopo un primo mese dell’anno che per alcuni segni zodiacali è stato davvero faticoso, le cose stanno per cambiare.

Infatti, sveleremo che alcuni segni zodiacali saranno baciati dalla sorte, mentre altri riceveranno l’aiuto di Mercurio.

Questo pianeta è legato al modo di pensare e di vedere le cose e spesso può influenzare il nostro modo di agire. La razionalità suggerita da Mercurio potrebbe favorire scelte ponderate che terranno lontani i colpi di testa.

Sagittario e Bilancia dominano

Febbraio inizia davvero a gonfie vele per questi 2 fortunati segni zodiacali. Dopo mesi difficili, il Sagittario torna a vivere con serenità la propria relazione sentimentale. Tensioni interne alla coppia hanno minato il rapporto che adesso invece procede con spensieratezza. Il dialogo è la chiave da adottare per far funzionare le cose.

Ai nati sotto il segno della Bilancia, invece, febbraio porterà una buona dose di fortuna. Il prossimo mese le entrate di denaro potrebbero essere maggiori e questo regalerà leggerezza e tranquillità ai Bilancia. Infine, coloro che si metteranno in gioco potranno ottenere traguardi importanti sul lavoro.

Febbraio sarà un mese d’oro per Sagittario e Bilancia e per altri 3 fortunati segni zodiacali grazie a Mercurio favorevole

Per i nati sotto il segno dell’Ariete il 2022 è iniziato con il piede giusto. Questo momento positivo potrebbe durare ancora per buona parte di febbraio.

Questo mese potrebbe offrire opportunità importanti soprattutto grazie alla presenza di Mercurio nel segno. Questo dona spiccate capacità comunicative e una buona lucidità mentale che permetterà agli Ariete di distinguersi dagli altri. Queste qualità saranno apprezzate soprattutto in ambito lavorativo e potrebbero aiutare ad ottenere incarichi nuovi e maggiormente redditizi.

Vergine

Febbraio sarà un mese d’oro per questi segni, ma non solo. Infatti, una fortuna davvero inaspettata ha travolto questo segno zodiacale dopo mesi difficili. I Vergine hanno lavorato sodo per riscattarsi da un periodo decisamente negativo.

Il sostegno del partner e della famiglia si è rivelato fondamentale per superare le difficoltà. Fortunatamente, l’influenza di Mercurio nel segno rende i Vergine ancora più precisi e meticolosi sul lavoro e questo potrebbe portare a risultati molto soddisfacenti.

Infine, coloro che vivono una relazione stabile potrebbero decidere di sorprendere il partner con un regalo che aspettano da tempo.

Capricorno

Ambiziosi e razionali, i nati sotto il segno del Capricorno si dimostrano sempre professionali e pronti a raggiungere i propri obiettivi.

L’influenza di Mercurio rende ancora più spiccate queste capacità che potrebbero portare i Capricorno a guadagni straordinari.

Per quanto riguarda i sentimenti, febbraio sarà un mese in cui il dialogo e la complicità con il partner non mancheranno di certo. Il segreto per mantenere questo equilibrio a lungo è ascoltare sempre le esigenze del partner senza riserve.