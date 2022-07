Un’ondata di fortuna sfacciata per il Capricorno e altri 2 segni che saranno al top grazie a Luna e Giove

Cosa ci riserveranno le stelle questa nuova settimana di luglio? Scopriamolo con l’oroscopo di ProiezionidiBorsa. La scorsa settimana è stata particolarmente rosea grazie al transito di Marte in Toro. Il Pianeta rosso, sempre pronto a dare una certa carica positiva, ha teso la mano ad alcuni segni in difficoltà.

Insieme a Marte, fa la sua parte anche la Luna, benevola in quest’ultimo periodo. Se la scorsa settimana era transitata nel segno della Bilancia, dall’11 al 17, invece, farà il suo ingresso nel Capricorno e non solo. La Luna influenza le nostre emozioni, la nostra consapevolezza e le relazioni con gli altri.

Questo significa che il Capricorno riceverà una carica pazzesca e sarà consapevole delle proprie capacità, come se nessuno potesse scalfirlo. Ottime notizie in arrivo, dunque, se i Capricorni hanno un grande affare tra le mani.

Questa fortuna si riverserà nell’ambito professionale, nel campo sentimentale ma anche in altri ambiti. Per esempio, qualora dovessimo partecipare ad un concorso o ad una selezione per un’offerta di lavoro, la Luna aiuterà.

La classifica al top

Un’ondata di fortuna sfacciata per il Capricorno e per il Pesci e l’Acquario. Come anticipato, il Capricorno percepirà, già dal giorno 12, una grande energia che continuerà fino alla fine della settimana. Ma, più del Capricorno, ad essere al top in classifica c’è il Pesci che, questa settimana, ruba la scena a tutti.

Nel weekend la Luna transiterà nel segno, ma non sarà solo la Luna a rendere splendente il Pesci, ma anche Giove. Da lunedì inizia la settimana fortunata, che si protrarrà anche per la prossima. Potenza mentale e sicurezza saranno le armi vincenti, soprattutto se vi sono delle questioni irrisolte.

Al lavoro tutto andrà alla grande, così come nella vita sentimentale. La fortuna è garantita anche per i single in cerca dell’anima gemella. In arrivo due settimane in cui poter incontrare la dolce metà.

Un’ondata di fortuna sfacciata per il Capricorno e altri 2 segni che saranno al top grazie a Luna e Giove

Infine, l’Acquario potrà ampliare la propria cerchia di amicizie. La Luna accompagna il segno a metà settimana e rende l’Acquario più vivace, avventuriero e creativo. Avrà voglia di sperimentare cose nuove e attività stimolanti. In questo contesto, può stringere nuove alleanze e amicizie.

Se Capricorno, Pesci e Acquario saranno al top in classifica, invece, ci saranno segni zodiacali che vivranno dei giorni altalenanti. Questi sono il Sagittario, la Vergine e lo Scorpione. Purtroppo, per questi segni la fortuna non girerà a favore, questa settimana. Ma la fortuna è una ruota che gira e questa lo farà, prima o poi, con tutti.

