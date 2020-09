Fate attenzione a questi batteri. Si nascondono su tutti i nostri cellulari 

Fate attenzione a questi batteri. Si nascono su tutti i nostri cellulari.

I cellulari fanno parte della nostra vita al 100%. Questi oggetti, per molti di noi, sono quasi diventati un arto. Li abbiamo sempre con noi. Su di essi scriviamo i nostri impegni. Sentiamo i nostri amici grazie alla messaggistica istantanea. E mettiamo anche la sveglia sul telefono. Insomma, quasi tutti gli aspetti del nostro quotidiano sono legati in qualche modo al cellulare. Ma è proprio per questo che bisogna tenere gli occhi aperti. I telefoni, a volte, celano dei segreti inaspettati. E noi dobbiamo sapere cosa fare per evitare di correre rischi.

Lieviti

Di solito, i lieviti si trovano nel corpo umano e vengano bloccati dal nostro sistema immunitario. Ma nessuno avrebbe mai pensato che il nostro cellulare ne fosse cosparso! E non è finita qui.

Credevi di poter trovare la muffa solo sul cibo andato a male o sulle pareti di una casa vecchia? Beh, la realtà, purtroppo, è un’altra. Infatti, i nostri cellulari sono ricoperti di questo fungo. E sappiamo tutti i rischi che la muffa può farci correre.

Pseudomonas aeruginosa

Ora, ti presentiamo un batterio un po’ meno conosciuto. Si tratta del pseudomonas aeruginosa. Stiamo parlando di un batterio fortemente aggressivo. Lo pseudomonas riesce a vivere con pochissime risorse nutritive. E, purtroppo, sopravvive indisturbato anche sul nostro cellulare.

Assieme a lui, è facilissimo trovare anche il Clostridium difficile. Uno studio dell’American Journal of Infection Control svela una verità raccapricciante. Pare, infatti, che questo batterio sia tra i più persistenti su telefoni e tablet. E, soprattutto, che sia uno dei più difficili da debellare.

Corynebacterium

Parliamo infine del corynebacterium. Alcuni ricercatori dell’Università dell’Oregon ne hanno trovate diverse tracce su moltissimi cellulari. Potrebbe provocare la difterite. Si tratta di una malattia infettiva acuta delle vie aeree superiori. Perciò, meglio tenere gli occhi aperti.

Intanto, in questo articolo, potrai trovare dei consigli utilissimi su come pulire lo schermo del tuo smartphone. Assicurati anche di igienizzare e pulire con cura le restanti parti. Fate attenzione a questi batteri. Si nascondono su tutti i nostri cellulari e possono mettere a rischio la nostra salute!