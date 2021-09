Fashion Week: da Prada a Versace sulle passerelle di Milano la moda estate più seducente

Ecco le suggestioni più interessanti uscite dagli show visti finora alla MFW con le collezioni primavera/estate 2022, in una Milano pienissima di feste e di star. Le collezioni puntano sulla seduzione, sullo chic e sui grandi classici, come dimostrano le collezioni di Sportmax. Colori acidi, bianco, nero e rosso lacca si alternano a fantasie floreali di nuova concezione in lilla, fucsia e rosa. Per chi amai i viaggi ci sono i pezzi componibili di Elisabetta Franchi. Le amanti del gotico sceglieranno le proposte di John Richmond. Continua l’era degli shorts e il tulle si conferma materiale di stagione. Ma non mancano alcuni pezzi innovativi che entreranno certamente nella storia della moda mondiale. Scopriamoli con la Redazione Attualità di ProiezionidiBorsa.

Miuccia Prada è la più furba di tutte

L’idea più furba di tutti i brand che sfilano alla Fashion Week, che prosegue con scrosci di applausi per quasi tutte le collezioni che sfilano in passerella, l’ha avuta Miuccia Prada. Che, come nel detto della montagna e di Maometto, ha portato le sfilate ai cinesi, visto non possono venire alle sfilate. Il doppio défilé in contemporanea a Milano e Shangai, con la creatività di Raf Simons, ha semplicemente incantato tutti per le novità e per le citazioni storiche. E naturalmente fatto il pieno di ordini, alla faccia delle altre griffes.

Tutte pazze per lo strascico

La minigonna si completa con lo strascico, le stecche da corsetto si insinuano nelle tuniche e nella camicia bianca: ci avevano lavorato, a suo tempo, anche Gianfranco Ferrè e Jean Paul Gaultier. Il tubino di raso si spalanca con un maxi spacco sul retro, il maglione a coste si spalanca davanti lasciando poca immaginazione. Grande ritorno dei lacci a scopo decorativo. E grande ritorno della pelle indossata ‘a carne’ come negli Anni Ottanta gli abiti di Montana.

Versace, brand entrato nell’orbita di Capri Holdings, vale a dire Michael Kors, fa il pieno di star: tutto merito di Donatella Versace se arrivano la nuova ‘Donna Summer’, Dua Lipa. La cantante è una testimonial perfetta di questo brand. E cosa dire dell’emergente Lourdes Leon, la figlia di Madonna? Non mancano poi le solite facce: Emily Ratajkowski, Naomi Campbell, Irina Shayk, Gigi Hadid. Ma proprio la sfilata di Versace è ad oggi tra quelle più apprezzate. Tema guida il foulard: indossato come gonna, top, annodato sulla borsa e sul pantalone. Come al solito dominano i toni acidi, che si accompagnano a tinte forti per i blazer, i bustier, gli accessori, i sandali.

Missoni ovvero il ritorno della tuta

Quindi tanta cose da vedere alla Fashion Week: da Prada a Versace sulle passerelle di Milano la moda estate più seducente. Per le donne in super forma Alberto Caliri, stilista di Missoni, propone il tripudio Anni ’70 e rispolvera le tute intere con aperture che svelano il seno e bikini a triangolo. Tornano i jeans a vita bassa, le righe psichedeliche, gli zebrati e le margherite.

Tod’s sfila alla Permanente

Tutti fuori ad aspettare l’arrivo dell’icona, la consigliera di amministrazione Chiara Ferragni che ha calcato il marmoreo ingresso del Museo della Permanente per la mostra e la sfilata della collezione Tod’s disegnata da Walter Chiapponi. Pulita, elegante e dominata da sahariane, miniabiti in pelle, capi in maglia convincenti, giacche maschili, leggings, pantaloni skinny e minigonne coloratissime. E soprattutto da sandali belli e comodi.

Arancio, verde e azzurro sono i colori più visti in queste proposte per la primavera estate, anche da Emporio Armani che ha arricchito i défilé donna con la comparsa dell'iconico top model Fabio Mancini.