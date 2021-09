L’icona fashion Chiara Ferragni ha siglato un accordo pluriennale con il colosso dell’occhialeria Sàfilo per il design, la produzione e la distribuzione della prima collezione eyewear in licenza col suo nome. Il titolo ha subito preso il volo alla Borsa di Milano, quotando oggi ben oltre il +10%. Questo nuovo accordo, alla vigilia della Fashion Week milanese, prevede una prima collezione già per la primavera/estate 2022. Vediamo oggi con la Redazione Attualità cosa contiene e quanto incide sul fatturato della Ferragni.

Il Ceo di Sàfilo incassa il rally in Borsa

Angelo Trocchia, amministratore delegato del Gruppo Safilo si frega le mani. Il titolo cadorino ha cominciato a correre come una Ferrari non appena il nome della influencer è apparso di fianco a quello del brand. “La Ferragni è in grado di parlare direttamente alle nuove generazioni”, spiega, “grazie al suo universo digitale”. Sàfilo punta ora a cogliere una crescita significativa nel segmento contemporary.

Ferragni raddoppia, dopo Tod’s si accorda con Sàfilo per una collezione di occhiali

L’imprenditrice nei mesi scorsi è entrata anche nel Cda di Tod’s. Portando in dote un rialzo del 14% anche al titolo di Diego Della Valle, proprio nel giorno dell’annuncio. In questi giorni sta anche spopolando la sua originale linea di cancelleria, dedicata al settore scuola, con astucci per ogni esigenza.

Quanto vale il patrimonio della Ferragni

Insomma, Ferragni raddoppia, dopo Tod’s si accorda con Sàfilo per una collezione di occhiali. Attualmente il patrimonio di Chiara Ferragni supera in valore i 40 milioni di euro, grazie alle collaborazioni, ai nuovi progetti e agli incassi delle sue tre aziende. Buona parte del suo fatturato lo totalizza con le sponsorizzazioni (oltre 11 milioni di euro). La collaborazione per un post può essere realizzata con un piccolo video, ma va bene anche una foto. Ogni suo singolo post su Instagram rende circa 50 mila euro. L’incasso per le sponsorizzazioni invece oscilla tra i 50 e i 100 a progetto.